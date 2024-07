¿Qué autos descansan este sábado? Así operará el Hoy No Circula en CDMX

El último sábado del mes y también el último día de aplicación del programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Consulta las restricciones en Fuerza Informativa Azteca y evita multas o complicaciones al momento de realizar algún trámite con las autoridades de la CDMX y el Edomex por evadir las reglas.

¿Qué autos descansan este 27 de julio de 2024?

Los autos que no podrán circular este sábado 27 de julio de 2024, por tratarse del último sábado del mes, son los siguientes:



Vehículos con holograma 1 y placa de terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 2 y placas foráneas con cualquier terminación.

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado

Por su parte, las unidades que estarán exentas de las restricciones para este fin de semana en la CDMX y Edomex son:



Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto.

Vehículos con holograma 1 quedan exentos de restricciones.

Calendario del programa Hoy No Circula para el mes de julio

Cada año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) fijan el calendario de aplicación del programa Hoy No Circula, esto conforme a la terminación de placa y engomado de las unidades.

Así, para el mes de julio quedó conformado de la siguiente manera:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex. | Secretaría del Medio Ambiente.

¿En qué zonas del Edomex se encuentra activo el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se activa también en el Estado de México, pero únicamente en zonas cercanas a la capital del país. De esta manera, para el sábado 27 de julio estará activo en los siguientes municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 27 de julio?

Hasta el momento no se prevé la activación de contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula debido a la baja concentración de partículas en la atmósfera. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar por lo que es indispensable seguir las indicaciones de la CAMe y la Sedema.