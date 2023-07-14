Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan el viernes 14 de julio de 2023?

¡La semana está por acabar! Recuerda que si tu auto tiene holograma 1 y 2, no estás exento del programa Hoy No Circula, el cual se mantiene activo para este viernes 14 de julio, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Por este motivo y si aún no sabes qué autos descansan este día, a continuación te presentamos el calendario completo.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este viernes 14 de julio no circulan los carros con holograma 1 o 2 que tengan engomado azul y terminación de placa 9 o 0. Los automóviles con estas especificaciones tendrán que descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas, pues en caso contrario, podrán ser infraccionados por la Policía de Tránsito.

¿Qué autos no circulan este viernes 14 de julio en CDMX y Edomex?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

Hoy No Circula viernes 14 de julio: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

Recuerda que si circulas en día prohibido, los lineamientos del Hoy No Circula imponen una multa de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario podrás ser enviado al corralón, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos.

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Te recordamos que los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales.



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula .

. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿Cuáles son los autos foráneos para los que aplica el Hoy No Circula este viernes 14 de julio de 2023?

El Hoy No Circula para los autos foráneos funciona de manera distinta, pues es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex, ya que ninguno puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; para todos aquellos que tengan terminación de placas en 9 y 0 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, en este caso no importa el engomado del auto.

El programa Hoy No Circula aplica para toda la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México:

