¿Te salvaste del Hoy No Circula? Estos son los autos que descansan el viernes 19 de julio

Si estás atorado en el tráfico o planeas salir mañana, es importante consultar qué autos descansan el viernes 19 de julio por el programa Hoy No Circula (HNC) y es que en caso de equivocarte, podrías enfrentar una fuerte multa.

Aunque en las últimas semanas no se activó la Contingencia Ambiental, es importante revisar diariamente el calendario para conocer si existe algún cambio de último momento, pero ¿quiénes no circulan?

¿Qué coches no circulan el viernes 19 de julio de 2024?

¡Atención, conductores! Para este viernes 19 de julio las restricciones por el Hoy No Circula estarán vigentes para los siguientes automóviles:



Coches con holograma 1 o 2 que tengan:

Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | CAME

Calendario del Hoy No Circula en julio

El calendario del programa Hoy No Circula (HNC) cambia todos los días, por eso es importante no relajarse y checarlo diariamente, y aunque desde hace algún tiempo no hay cambios, es importante no llevarte alguna sorpresa.



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex | Gobierno CDMX

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Aunque más de cien municipios en el Estado de México, el programa Hoy No Circula únicamente está habilitado para 18, estos son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Quiénes pueden evitar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Como se especificó anteriormente algunos puede evitar el Hoy No Circula, en primera instancia, todos aquellos que cuentan con holograma 0 o doble cero, los híbridos y eléctricos, pero también abarca para al menos cuatro tipos de vehículos destinados a otros fines: