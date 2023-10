¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex este jueves 12 de octubre por el Hoy No Circula?

Si entre tus planes está visitar la Ciudad de México o parte del Estado de México, es importante conocer que el jueves 12 de octubre de 2023 el programa Hoy No Circula se encuentra activo y para evitar multas, Fuerza Informativa Azteca (FIA), te dice qué autos deben descansar.

El programa Hoy No Circula funciona de lunes a sábado en las 16 alcaldías de la CDMX así como parte del Edomex en un horario de 5:00 a 22 horas, por lo que para evitar sanciones, te recomendamos permanecer pendiente al calendario de la Secretaría de Secretaría del Medio Ambiente de la capital del país.

¿Qué vehículos no circulan hoy jueves 12 de octubre de 2023?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que para este jueves 12 de octubre de 2023, los vehículos que tendrán restricciones en la circulación son todos aquellos con las siguientes características:



Con engomado verde.

Terminación de placas 1 o 2.

Con hologramas 1 y 2.

Todos los autos foráneos con terminación de placa 1 o 2.

¿Qué autos no circularán este jueves 18 de mayo en la CDMX y Edomex?

¿De cuánto es la multa por circular en un día prohibido?

¡Mucho ojo! Las multas por evadir el Hoy No Circula en el Valle de México son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

La Secretaría de Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX estable que el programa también aplica para los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones principalmente los vehículos provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, así que si piensas viajar a la capital del país o Edomex, te recomendamos verificar si tu automóvil debe o no descansar.

¿Cómo puedo saber qué día no circula mi coche en la CDMX y Edomex?

Para evitar multas y sanciones, la Secretaría de Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX pone a disposición de los automovilistas el calendario del programa Hoy No Circula, que establece los carros que deberán descansar con base a su engomado y número de placas:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Se activa Doble Hoy No Circula este 12 de octubre de 2023?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este jueves 12 de octubre de 2023, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras; sin embargo, se sugiere estar pendientes a las fuentes oficiales.