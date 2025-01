¿Te toca descanso? Autos que tendrían multa por el Hoy No Circula hoy 9 de enero

El programa Hoy No Circula aplicará este jueves 09 de enero en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con las restricciones habituales para reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la región. Este esquema, coordinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), es obligatorio y su incumplimiento puede generar multas significativas.

¿Qué vehículos no circulan el 09 de enero?

De acuerdo con lo que señala el Hoy No Circula, este jueves 09 de enero no podrán circular los vehículos con:

Holograma 1 y 2 .

. Placas terminadas en 1 y 2 .

. Engomado de color verde.



Las restricciones aplican desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Excepciones al programa Hoy No Circula este 9 de enero

Afortunadamente para algunos, los siguientes vehículos están exentos de las restricciones del Hoy No Circula hoy 9 de enero de 2025:

Vehículos eléctricos e híbridos. Unidades con holograma 0 y 00. Transporte público y vehículos de emergencia. Automóviles que transportan productos perecederos.

¿Por qué es importante respetar el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es una medida clave para combatir los altos niveles de contaminación en el Valle de México, especialmente durante la temporada invernal, cuando las condiciones atmosféricas dificultan la dispersión de contaminantes. Además, su cumplimiento ayuda a evitar multas, que pueden superar los $2,000 pesos dependiendo de la infracción.

Consejos para quienes no pueden circular este 9 de enero de 2025

Si tu vehículo está sujeto a las restricciones del Hoy No Circula:

Planifica tus traslados con anticipación.

Opta por transporte público, bicicleta o servicios de movilidad compartida.

Considera alternativas como el teletrabajo si es posible.

¿Hay Doble Hoy No Circula hoy 9 de enero?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda estar atento a los reportes sobre calidad del aire y posibles cambios en el programa debido a contingencias ambientales. Puedes consultar actualizaciones en su página oficial y redes sociales; sin embargo, al momento no han declarado que haya Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex.

Cumplir con el programa Hoy No Circula 9 de enero es fundamental para contribuir a un aire más limpio y evitar sanciones. ¿Tienes dudas o necesitas más información sobre las restricciones? Déjanos tus comentarios.