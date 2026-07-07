Los temas más relevantes de la mañanera de Sheinbaum hoy martes 7 de julio, resumen EN VIVO
Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy martes 7 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional.
Como cada mañana, la administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del gobierno de la república. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.