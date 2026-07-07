Así aplicarán las restricciones tras activarse el Hoy No Circula este martes 7 de julio

Antes de encender el motor este martes 7 de julio, vale la pena dedicar unos segundos a revisar si tu vehículo puede circular. El Hoy No Circula está activado y seguirá vigente en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que salir sin verificar las restricciones podría convertir un trayecto cotidiano en una multa inesperada.

Además del intenso tráfico que suele registrarse desde las primeras horas del día en la Zona Metropolitana del Valle de México, miles de conductores deberán modificar sus recorridos debido al programa ambiental, por lo que conocer las reglas antes de salir puede ayudarte a evitar contratiempos y ahorrar tiempo durante el traslado.

¿Qué vehículos descansan este martes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este martes 7 de julio deberán suspender su circulación los vehículos que cuenten con:



Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma 1 y 2.

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera este programa ambiental.

En cambio, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los automóviles eléctricos e híbridos, están exentos de esta medida, salvo que las autoridades decreten una contingencia ambiental extraordinaria.

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Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

La multa puede salir más cara que cambiar la ruta

Aunque muchas personas consideran que el riesgo es mínimo, incumplir el Hoy No Circula puede representar un golpe importante al bolsillo.

Ignorar el programa puede convertirse en un gasto importante para cualquier automovilista; quienes circulen cuando su vehículo tiene restringido el paso pueden recibir una multa que va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa una sanción superior a los 2 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA.

Pero el desembolso no termina ahí. Si el vehículo es detenido por las autoridades de tránsito, también puede ser enviado al depósito vehicular, conocido como corralón; en ese caso, el propietario deberá cubrir los costos del arrastre con grúa, el resguardo de la unidad y realizar los trámites correspondientes para recuperarla

Por ello, especialistas en movilidad recomiendan confirmar las restricciones antes de salir de casa y, si el automóvil no puede circular, optar por alternativas como el transporte público, compartir vehículo o reorganizar las actividades del día.