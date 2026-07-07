PAN acusa que gobierno prioriza caso de “El Mayo” Zambada sobre combate al crimen organizado

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la legisladora del PAN Paulina Rubio Fernández, cuestionó las prioridades del gobierno federal en materia de seguridad al considerar que la administración de Morena ha centrado su atención en la polémica por la forma en que Ismael "El Mayo" Zambada fue trasladado a Estados Unidos, en lugar de reforzar las acciones para combatir a la delincuencia organizada.

La diputada lamentó que, mientras continúa el debate sobre las circunstancias en las que el líder del Cártel de Sinaloa salió de México, persistan problemas como el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales, situación que, dijo, quedó evidenciada recientemente con los hechos ocurridos en Jalisco.

Cuestiona versión sobre el traslado de "El Mayo"

Durante sus declaraciones, Rubio Fernández manifestó que le resulta poco creíble que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el exfiscal general Alejandro Gertz Manero desconocieran el operativo relacionado con la salida de "El Mayo" Zambada hacia territorio estadounidense.

La legisladora sostuvo que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mantenía una relación cercana con el gobierno mexicano, por lo que, a su juicio, existen dudas sobre la versión de que las autoridades nacionales no tenían conocimiento de lo ocurrido.

Asimismo, señaló que Morena incurre en una contradicción al sostener un discurso de defensa de la soberanía nacional mientras, según su postura, permitió la participación de autoridades estadounidenses en un operativo de alto perfil para capturar a un objetivo del crimen organizado.

Señala presunta protección a Rubén Rocha Moya

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados también afirmó que el trato cambia cuando las investigaciones involucran a personajes vinculados con Morena.

En ese sentido, acusó que el gobierno federal busca proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al oponerse a que enfrente un proceso de extradición, situación que contrastó con la postura asumida en el caso de Ismael "El Mayo" Zambada.