¿Enterrar la verdad? ONU condena asesinato de otros dos periodistas en México

La verdad en México sigue costando la vida y el luto ha vuelto a quebrar a periodistas en México. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha externado su profunda exigencia ante el desgarrador final que tuvieron Roxana Guzmán y Alex Serna, dos voces apagadas por la violencia en el país.

Roxana Guzmán, madre y directora del medio digital Pulso Informativo, era la única mujer que se atrevía a cubrir la nota policiaca en el sur de Veracruz.

“Mis nietos están destrozados”: Madre de Roxana Guzmán, a 8 días de su desaparición en Veracruz

El pasado 2 de junio, un grupo armado irrumpió en su hogar en Nanchital, secuestrándola frente a los ojos de su familia. Un mes después, la confirmación de su hallazgo, llegó de la forma más cruel: sus restos óseos fueron hallados calcinados en un rancho.

"Ahora tendré un lugar a donde llevarle flores a donde llorar", pronunció su madre, Rubicelia, en medio del dolor que destroza a cualquiera.

¿Qué paso con Alex Serna?

Alex Serna, comunicador y defensor ambiental de 39 años en Guerrero, desapareció en Zihuatanejo tras denunciar amenazas y la contaminación del agua por empresas locales; su cuerpo fue hallado sin vida días después.

Ante estos dos crímenes, la ONU-DH emitió un contundente llamado para que las autoridades mexicanas esclarezcan de inmediato los hechos de violencias en los que fueron asesinados.

El organismo internacional enfatizó la urgencia de establecer como línea prioritaria de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas.

"Es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad, reconociendo los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres", sentenció la ONU-DH.

Además, alertó sobre el "número preocupante de asesinatos y desapariciones" en los estados de Veracruz y Guerrero.

La ONU exigió justicia, reparación integral para las familias y el fin de una impunidad que sigue desangrando al país.