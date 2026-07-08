¡Noroña queda marcado! Será inscrito en el padrón nacional de sancionados por violencia política

La polémica volvió a alcanzar a Gerardo Fernández Noroña y esta vez no por una confrontación en tribuna o por alguna declaración incendiaria, como ya es costumbre, sino porque un tribunal determinó que cruzó la línea del debate político y cometió violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

La resolución no sólo ordena medidas de reparación, también tendrá una consecuencia que pesa en el ámbito político-electoral: el senador de Morena será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, un padrón público que concentra a quienes han sido sancionados por este tipo de conductas.

Tribunal concluye que Noroña deslegitimó a Grecia Quiroz

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió que Fernández Noroña realizó expresiones que afectaron la imagen pública de Grecia Quiroz al cuestionar sus motivaciones políticas tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

De acuerdo con la resolución, el legislador no se limitó al intercambio de opiniones propio del debate político, sino que dirigió comentarios que buscaron desacreditar la credibilidad y reputación de la presidenta municipal.

La denuncia surgió luego de que el senador afirmara que las manifestaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo tenían un trasfondo electoral y que la edil buscaba posicionarse rumbo a la elección para la gubernatura de Michoacán en 2027.

En una transmisión por YouTube, incluso sostuvo que a Grecia Quiroz "se le despertó la ambición" política. Ese contenido, además, fue ordenado a retirarse.

Durante meses, Noroña rechazó haber cometido hostigamiento o violencia política y aseguró que únicamente ejercía su libertad de expresión. Sin embargo, el Tribunal concluyó que sus declaraciones sí configuraron violencia política de género.

⚖️ El Tribunal Electoral de Michoacán determinó que sí hubo violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, tras su denuncia contra el senador Gerardo Fernández Noroña.#TVAztecaInforma pic.twitter.com/b5wWIm3ap2 — aztecamichoacan (@aztecamichoacan) July 8, 2026

¿Qué implica entrar al Registro Nacional de Personas Sancionadas?

La inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género no representa una condena penal, pero sí constituye un antecedente público de que una autoridad electoral determinó que una persona ejerció este tipo de violencia.

Este registro, administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), reúne las resoluciones emitidas por tribunales y autoridades electorales de todo el país.

En él se pueden consultar datos como:



El nombre de la persona sancionada.

La autoridad que emitió la resolución.

La conducta acreditada.

La sanción impuesta.

El tiempo que permanecerá inscrita.

El objetivo del padrón es prevenir la reincidencia, dar seguimiento a este tipo de casos y fortalecer la protección de los derechos políticos de las mujeres, además de convertirse en un referente para futuras decisiones dentro del ámbito electoral.

La resolución también será notificada al Senado

Como parte de las medidas dictadas por el Tribunal, la resolución será notificada al Senado de la República y Fernández Noroña deberá cumplir con las acciones de reparación ordenadas a favor de Grecia Quiroz.

El fallo representa un nuevo revés para uno de los personajes más controvertidos de Morena, quien en repetidas ocasiones ha defendido su estilo confrontativo como parte de la libertad de expresión, aunque en este caso la autoridad concluyó que sus declaraciones dejaron de ser un debate político para convertirse en violencia política de género.

El cinismo, la hipocresía y la misoginia de Noroña (@fernandeznorona) no tienen límites. 🔺 Para muestra de su hipocresía , ayer Morena y sus personajes condenaban el racismo en el Mundial con un mensaje contundente: “el odio y la discriminación jamás podrán disfrazarse de verdad… pic.twitter.com/VwVS589z9v — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) July 7, 2026

Tras conocerse la decisión, diversas voces de la oposición reaccionaron. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que ningún cargo público otorga derecho a humillar o intimidar a una mujer y afirmó que la resolución confirma la gravedad de la conducta atribuida al senador.

Por su parte, el senador Luis Melgar acusó a Fernández Noroña de actuar con "hipocresía y misoginia", al señalar que Morena condena la discriminación cuando ocurre en otros contextos, pero guarda silencio cuando las sanciones alcanzan a uno de sus propios dirigentes.