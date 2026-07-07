Sinaloa en crisis: Paradero de Rubén Rocha Moya sigue sin esclarecerse tras 67 días de ausencia

La incertidumbre política en el norte del país continúa escalando en medio de una de las peores crisis de seguridad de los últimos años. El Gobierno Federal afirmó que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, "está en Culiacán" y se encuentra plenamente localizable por las autoridades. La postura oficial busca disipar las dudas sobre su paradero, insistiendo en que el mandatario con licencia "está ubicable", intentando enfriar las versiones sobre un posible distanciamiento de la justicia.

Sin embargo, las declaraciones contrastan drásticamente con la realidad, ya que se acumulan 67 días sin que aparezca públicamente o rinda declaraciones ante los medios de comunicación.

Gobierno Federal afirma que Rubén Rocha Moya está ubicable en Culiacán

La prolongada ausencia de Rocha Moya comenzó formalmente luego de que decidiera solicitar licencia para separarse de su cargo, una decisión que se dio en medio de la presión mediática y las acusaciones emitidas desde Estados Unidos que lo vinculan con presuntos nexos con el crimen organizado. A 67 días de mantenerse alejado de la vida pública, su salida dejó a Sinaloa sumergida en un panorama complejo donde las pugnas internas de los grupos delictivos mantienen en vilo a la población.

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Mientras el Gobierno Federal afirma que no hay un vacío en su localización, las organizaciones civiles y colectivos de búsqueda señalan que la entidad enfrenta un abandono institucional crónico en el peor momento de su historia reciente.

Crisis de violencia y repunte de desapariciones en Sinaloa

Los datos reflejan la magnitud de la problemática que se agudizó durante la gestión del mandatario con licencia. La violencia en el estado no cede y la crisis de personas desaparecidas continúa creciendo de manera alarmante a lo largo y ancho del territorio sinaloense.

De acuerdo con cifras oficiales de las propias dependencias de seguridad del Estado, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya las desapariciones en Sinaloa aumentaron un 252%. Esta métrica sitúa a la entidad en una situación de emergencia que los relevos e interinatos en el ejecutivo local no han logrado mitigar, mientras las familias de las víctimas siguen exigiendo respuestas tanto del paradero de sus seres queridos como de los altos funcionarios responsables de garantizar la paz en la región.