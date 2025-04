Placas con descanso obligatorio este 29 de abril por Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula (HNC) continúa vigente durante toda la semana, y este martes no será la excepción. Sin embargo, es fundamental que los ciudadanos estén atentos al calendario oficial y a los reportes de calidad del aire, ya que en las últimas horas se ha registrado una mala calidad atmosférica en diversas zonas del Valle de México.

Tras varios días con mala calidad de aire, es importante consultar los reportes de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y seguir las indicaciones de las autoridades, limitar el uso de vehículos particulares si es posible y cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

¿Qué autos descansan el 29 de abril por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Según el calendario del Hoy No Circula, los coches que no podrán salir para el martes 29 de abril son:



Engomado color rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 o 2

Aunque de momento se mantienen estas placas, es importante consultar en cada corte lo que estipula la CAME, no vaya a ser que se active el Doble Hoy No Circula y sin darte cuenta obtengas una fuerte multa.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Calendario Hoy No Circula en abril

¿Tienes duda si te toca descanso? Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta cómo funciona el Hoy No Circula a lo largo de la semana.



Lunes , descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

, descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes , no circulan vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

, no circulan vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles , no podrán salir autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

, no podrán salir autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves , descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

, descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes, no circulan con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

Hoy No Circula: ¿En qué partes del Edomex aplica?

El programa Hoy No Circula opera en la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México, los cuales conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los municipios mexiquenses donde aplica la restricción son: