¿Qué autos descansan el jueves 27 de julio en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Las multas por el Hoy No Circula están vigentes todos los días, por lo que si tienes un auto con engomado 1 o 2, recuerda revisar bien el calendario de las restricciones establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el cual abarca toda la Ciudad de México y algunos municipios conurbados del Estado de México.

Los carros que descansan este jueves 27 de julio son todos los que cuentan con el engomado verde y que tengan terminación de placa con número 1 y 2; siempre y cuando el holograma de verificación que porten no sea “0" ni “00". Estos coches no podrán circular en la CDMX ni Edomex desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se levantan las restricciones.

¿Qué autos no circulan el jueves 27 de julio en CDMX y Edomex?

A continuación las características principales de los autos que descansan este jueves 27 de julio en CDMX y Edomex que tengan holograma 1 y 2.



Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Todas las placas foráneas con terminación 1 o 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Calendario completo del Hoy No Circula 2023 en CDMX y Edomex:

El Hoy No Circula es un programa que está activo de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm, por lo que si ya tienes el holograma 1 y 2 en tu auto, a continuación te presentamos el calendario completo para que planees tu semana evites multas:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Cuánto cuesta la multa por el Hoy No Circula?

Sigue los lineamientos del Hoy No Circula si no quieres enfrentar una fuerte multa, pues en caso de infringir y circular en día prohibido, un policía de tránsito podrá detenerte e imponer una infracción de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esto se suma el costo de trasladar el vehículo al corralón, que es de 820 pesos.