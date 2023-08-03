Autos que descansan el jueves 3 de agosto por el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

¡Cuidado con las multas por el Hoy No Circula! A continuación te presentamos el calendario completo impuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre los autos que tienen que descansar de manera obligatoria para reducir los niveles de ozono en la Ciudad de México y Estado de México.

Para este jueves 3 de agosto de 2023, los carros que descansan son todos los que cuenten con el engomado verde y que tengan terminación de placa 1 y 2; siempre y cuando el holograma de verificación sea 1 o 2. Estos coches no podrán circular en la CDMX ni Edomex desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se levantan las restricciones.

¿Qué autos no circulan el jueves 3 de agosto de 2023?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Este jueves 3 de agosto conoce los autos que deben respetar el Hoy No Circula.|CAMe

Calendario Semanal del programa Hoy No Circula para la CDMX y Edomex:

¡Recuerda! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm. A continuación te presentamos el calendario completo para evitar multas y recargos:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Habrá contingencia ambiental este jueves 3 de agosto?

De igual forma te recordamos que la CAMe no tiene previsto levantar alerta por Contingencia Ambiental, por lo que los vehículos con holograma “0" y “00" pueden circular con confianza este jueves 3 de agosto, ya que no habrá restricciones por un Doble Hoy No Circula.

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula?

Recuerda respetar los lineamientos del Hoy No Circula, pues en caso de infringir, un policía de tránsito podrá multarte y la cifra asciende a entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. Por si fuera poco, a esta suma se le puede añadir el costo de traslado a corralón, que es de 820 pesos, aproximadamente