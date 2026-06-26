¿Qué se dijo en la mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy 26 de junio?

El último encuentro con los medios de esta semana sirvió para dar pie a los nuevos convenios de colaboración con los gobernadores y perfilar el recorrido que se realizará en los próximos días. En Azteca Noticias te desglosamos lo más importante del día.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 26 de junio de 2026?

La presidenta ha comentado sobre la recepción al Rey de España, por la lluvia la recepción fue en el Salón Embajadores. La reunión duró cerca de una hora y detalla los funcionarios que la acompañaron, entre otros el Canciller, el embajador Quirino y Lázaro Cárdenas Batel. Hablo sobre la importancia de los pueblos indígenas y por qué la solicitud de perdón es relevante para México, más allá de cualquier discrepancia.

El Rey escuchó y planteó posteriormente que en el encuentro Iberoamericano que se realizará en Madrid en noviembre una de las mesas es sobre pueblos indígenas. Se seguirá trabajando conjuntamente hacia adelante, tres exposiciones van a España: una sobre la república española, los refugiados; otra sobre Sor Juana y una tercera sobre la cultura maya.

En otro tema, fue cuestionada sobre que en Cuautitlán se detectaron irregularidades por parte del exalcalde, y cómo hacerle para que los recursos sean regresados. La presidenta explicó que hoy estuvo en el gabinete de Seguridad el titular de la UIF y dijo que está avanzando mucho en las cuentas que son inhabilitadas, y cuando no se reclama hay un proceso de extinción de dominio y puedan pasar esos recursos al INDEP.

Envío de apoyo de equipos de rescate a Venezuela

La presidenta indicó que el canciller habló con la presidenta Delcy Rodríguez y hoy hablará con ella. Se refiere a la preparación de la Defensa y la Marina para apoyar en estas circunstancias de rescate. El Plan DN-III significa que hay grupos especializados para atender situaciones de emergencia y labores de rescate, es la única tarea que no requiere de una orden superior para actuar.

En el momento en que ocurre una situación de emergencia, se puede mandar de inmediato el apoyo. Los medicamentos enviados a Venezuela, una parte son del IMSS Bienestar y otra del propio ejército. Si es necesario, se convocará a la ciudadanía, afirmó.