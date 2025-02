¡Evita multas este 15 de febrero! Consulta qué autos descansan en CDMX y Edomex

Si no pudiste salir este viernes y planeas celebrar el Día del Amor y la Amistad este sábado 15 de febrero, toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino estará operando de forma normal. Por eso te decimos qué autos no podrán salir a las calles.

El programa Hoy No Circula es una medida implementada para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que abarca la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex). Este programa restringe la circulación de ciertos vehículos en días específicos de la semana y los sábados, según el holograma de verificación y la terminación de placa.

¿Qué vehículos no circulan este sábado 15 de febrero?

Este sábado, 15 de febrero de 2025, la restricción del Hoy No Circula aplica a los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 1, terminación de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).

Vehículos con holograma 2 (todas las terminaciones de placa).

Vehículos foráneos (sin importar la terminación de placa).

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado

¿Cómo aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula opera de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edomex. Es importante recordar que los vehículos con holograma 0 y 00, también vehículos de transporte público, autos con placas para personas discapacitadas, así como los vehículos eléctricos e híbridos, están exentos de estas restricciones.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Los conductores que no cumplan con el programa Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas que van desde 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a aproximadamente $2,262.8 a $3,394.2 pesos, además de la remisión del vehículo al corralón.

Alternativas de movilidad para el Hoy No Circula

Para los días en que tu vehículo tiene restricción, puedes considerar las siguientes alternativas de movilidad: