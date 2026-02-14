¿Sigue la contingencia ambiental? Así queda el Hoy No Circula sabatino

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que este sábado 14 de febrero de 2026 habrá doble Hoy No Circula sabatino.

La medida se aplica con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir emisiones.

¿Por qué se mantiene la contingencia ambiental este sábado 14 de febrero?

De acuerdo con el reporte oficial, un sistema anticiclónico continuará afectando la porción centro del país, generando estabilidad atmosférica moderada, masa de aire cálida y viento débil.

Se prevén temperaturas de hasta 29 grados Celsius, condiciones que favorecen la formación y acumulación de ozono en el Valle de México. La calidad del aire se estima de Mala a Muy Mala.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico realizará una nueva evaluación y emitirá información actualizada en el boletín de las 10:00 horas del sábado.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información: https://t.co/kLX7YqiMdC pic.twitter.com/XFSVhN6VDU — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 14, 2026

Hoy No Circula sabatino: ¿qué autos no circulan este 14 de febrero?

Al tratarse del segundo sábado del mes y mantenerse la contingencia, aplican restricciones adicionales. No podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas:

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Eso es en un sábado común, sin embargo debido a que se implementó el doble Hoy No Circula, se suman estas restricciones:



Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0.

Unidades sin holograma (vehículos antiguos, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o solo letras), con la misma restricción que holograma 2.

50% de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, con terminación de matrícula par.

Vehículos de carga local o federal no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.

Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que deban parar, tendrán restricción de 10:00 a 22:00 horas.

Recomendaciones por mala calidad del aire

Las autoridades piden evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente en el caso de:



Niños

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares

También se recomienda suspender eventos deportivos, culturales o masivos en ese horario, no fumar en espacios cerrados y mantenerse informado a través de la app “Aire” y canales oficiales.

La contingencia ambiental se mantendrá hasta que las condiciones atmosféricas permitan la dispersión de contaminantes.