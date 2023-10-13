Estos vehículos descansan el sábado 14 de octubre en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

¡Sábado 14 de octubre y día de eclipse solar en la Ciudad de México y Estado de México! Si planeas viajar al Valle de México para disfrutar de las actividades diarias para apreciar este fenómeno, antes debes verificar el calendario del Hoy No Circula Sabatino para evitar multar o sanciones.

¡Circula sin preocupación! En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos que terminación de placas descansa este 14 de octubre de 2023 por ser el segundo sábado del mes.

¿Qué vehículos descansan este sábado 14 de octubre en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que este sábado 14 de octubre de 2023, por ser el segundo sábado del mes, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:



Holograma 1 con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿En qué zonas del Edomex aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Recuerda que el Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX. Las zonas en las que aplican las mismas restricciones y horarios que en la CDMX, son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Y para los vehículos foráneos? Así aplica el Hoy No Circula Sabatino

Si tu vehículo es foráneo o tienes placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos; mientras que para el Edomex, la sanción económica asciende a poco más de mil pesos. A estas cantidades se le debe sumar que el vehículo puede ser remitido al corralón, por lo que podrían aumentar los gastos.

Hoy No Circula lunes 16 de octubre, ¿qué vehículos deben descansar?

¿Te quedas en la Ciudad de México o Edomex a disfrutar el puentecito? Mucho ojo, porque el programa aplica de lunes a sábado desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, con restricciones para los vehículos:



Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Ahora bien, el calendario del programa Hoy No Circula establece que el resto de la semana no podrán circular los automóviles que cuenten con las siguientes características:



Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.