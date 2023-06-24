Hoy No Circula Sabatino en la CDMX y Edomex este sábado 24 de junio 2023

¿Visitas la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) durante el fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino estará activo y para evitar multas Fuera Informativa Azteca te dice qué terminación de placas y holograma deberán descansar este 24 de junio.

El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en las 16 delegaciones de la CDMX así como en gran parte del Edomex Si tienes holograma 1 y 2 o tu auto es foráneo, debes permanecer atento a las restricciones vehiculares.

¿Qué vehículos No Circulan este sábado 24 de junio?

E programa Hoy No Circula Sabatino establecen que este 23 de junio de 2023, por ser el cuarto sábado del mes, los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿En qué municipios del Edomex se encuentra activo el programa Hoy No Circula Sabatino?

El programa Hoy No Circula se encuentra activo en las 16 alcaldías de la CDMX, así parte del Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿En qué horario se encuentra activo el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Las restricciones del programa Hoy No Circulan se aplican de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas y cualquier agente de tránsito previamente identificado puede infraccionarte, a no ser que tu vehículo cuente con las siguientes características:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino para vehículos foráneos?

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am)

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

En tanto, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados del Hoy No Circula.

¿Cuál es la multa por evadir el programa Hoy No Circula Sabatino?

Las multas por evadir el Hoy No Circula son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

¡Tómalo en cuenta! Las multas por no respetar el “Hoy No Circula” solamente pueden ser aplicadas por inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) que porten chalecos con la leyenda: “Autorizados para infraccionar”.