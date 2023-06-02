Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan este sábado 3 de junio de 2023?

¿Viajas a la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo este 3 junio de 2023 y en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos que terminación de placas descansa por ser el primer sábado del mes.

Este sábado 3 de junio también se encuentra vigente el programa Hoy No Circula de 5:00 am a 22:00 horas en el Valle de México tal y como ocurre el resto de la semana, por lo que para evitar sanciones y el retiro de puntos en tu licencia, te decimos qué vehículos deben descansar hoy.

¿Cuáles son los carros que no circulan en CDMX y Edomex este sábado?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que el primer sábado del mes los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Holograma 1: con terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué coches SÍ circulan el primer sábado del mes?

Por otro lado, los vehículos que SÍ CIRCULAN el cuarto sábado del mes en la capital del país y Edomex sin ninguna restricción son todos aquellos que cumplan con las siguientes características:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Hay Doble Hoy No Circula este 3 de junio de 2023?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado 3 junio de 2023, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.

¿Cómo puedo saber qué día no circula mi coche en la CDMX y Edomex?

El programa se encuentra activo de lunes a sábado y para verificar si tu vehículo puede circular o deberá descansar el día de hoy o cualquier otro día de la semana Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, pone a disposiciones de los automovilistas el calendario del Programa Hoy No circula:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.



El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿Cuál es la multa por circular en un día prohibido en el Valle de México?

Toma precauciones porque las multas por evadir el Hoy No Circula Sabatino son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

Recuerda que el programa también aplica para los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones para los vehículos provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.