Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan este sábado 22 de abril de 2023?

¿Viajas a la CDMX o Edomex? Los fines de semana el programa Hoy No Circula también se encuentra vigente de las 5:00 a las 11:00 horas, por lo que si planeas transitar por zonas del Valle de México, te decimos qué terminación de placas descansa este sábado 22 de abril de 2023.

Los fines de semana el programa Hoy No Circula también se encuentra vigente y este cuarto sábado del mes no será la excepción porque iniciará en punto de las 5:00 a las 22:00 horas, contemplando también a los 18 municipios conturbados del Edomex, tal y como ocurre el resto de la semana.

¡Evita sanciones! Las multas por evadir el programa Hoy No Circula este sábado 22 de abril son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

¿Qué autos NO circulan el cuarto sábado del mes?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino, al ser el quinto sábado del mes, los vehículos que descansan hoy en CDMX y Edomex son los que tengan:



Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué coches SÍ circulan hoy sábado 22 de abril de 2023?

Los vehículos que SÍ CIRCULAN este sábado 22 de abril de 2023 en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción son todos aquellos que contengan las siguientes especificaciones:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino para autos foráneos de CDMX?

El programa Hoy No Circula Sabatino también contempla a los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones, en otros términos los autos de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos del Valle de México.

El Gobierno de la CDMX indica que la circulación de vehículos foráneos aplicará con las mismas restricciones, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.

El programa Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir las emisiones de ozono en la CDMX y Edomex|Pixabay

¿El Programa Hoy No Circula Sabatino aplica en el Estado de México?

¡Evita multas! El programa Hoy No Circula Sabatino aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Hay contingencia ambiental el sábado 22 de abril?

Hasta el momento, la CAMe no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.