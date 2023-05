¿Qué carros descansan el viernes 21 de abril por el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

Ya es fin de semana, pero eso no exenta el programa Hoy No Circula, el cual se mantiene activo para este viernes 21 de abril, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Si aún no sabes qué autos descansan este día, a continuación te presentamos el calendario completo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y cuáles son las restricciones del fin de semana.

De acuerdo con los lineamientos, este viernes 21 de abril no circulan los carros con holograma 1 o 2 que tengan engomado azul y terminación de placa 9 o 0. Los automóviles con estas especificaciones tendrán que descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas, pues en caso contrario, podrán ser infraccionados por la Policía de Tránsito.

¿Qué autos no circulan el viernes 21 de abril?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula para autos foráneos de CDMX?

Respecto a los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México, el Hoy No Circula aplica de forma distinta. Para empezar, todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana; mientras que para los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Hoy No Circula: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

Si circulas en día prohibido, los lineamientos del Hoy No Circula imponen una multa de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario podrás ser enviado al corralón, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos.

Hoy No Circula Sabatino para este sábado 22 de abril

Planea bien tu fin de semana desde este viernes, en especial si sales de la ciudad y tienes que regresar el sábado, puesto que el programa Hoy No Circula Sabatino se mantiene activo para este sábado 22 de abril, tanto en la CDMX como en el Edomex.

Los autos que descansan este sábado son todos los que tengan terminación de placas 2, 4, 6 y 8, siempre y cuando porten el holograma número 1; por otro lado, te recordamos que los carros con holograma 2 no pueden circular ningún sábado.

¿Habrá contingencia ambiental el viernes 21 de abril?

Hasta el momento, la CAMe no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este viernes 21 de abril de 2023, por lo que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.