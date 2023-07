Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué vehículos deben descansar el sábado 1 de julio en CDMX y Edomex?

¿De visita por la Ciudad de México o el Estado de México? Mantente pendiente porque el programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo este sábado 1 de julio y al ser el primero del mes las restricciones vehiculares cambian. Para evitar multas Fuera Informativa Azteca (FIA) te dice qué terminación de placas y holograma deberán descansar.

¿Qué vehículos NO circulan este sábado 1 de julio de 2023?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino establecen que este 30 de julio de 2023, por ser el primer sábado del mes, los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Holograma 1: con terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

SedemaCDMX

¿En qué municipios del Edomex aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se encuentra activo en las 16 alcaldías de la capital del país, así como parte del Estado de México (Edomex); sin embargo, solo para 18 municipios conurbados a la Ciudad de México, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Sedema

¿Qué días no circulan los carros con placas foráneas?

Los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, tendrán que apegarse a restricciones diferentes del programa Hoy No Circula.

De acuerdo con los lineamientos descaran los autos que tengan las siguientes características:



Todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana (am)

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con las condiciones previamente mencionados del Hoy No Circula Sabatino.

¿Cuál es la multa si me detienen en Hoy No Circula Sabatino?

¡Tómalo en cuenta! Las multas por evadir el programa Hoy No Circula son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

Recuerda que las restricciones se aplican de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas y cualquier agente de tránsito previamente identificado puede infraccionar en caso de evadir los lineamientos anteriormente mencionados.

¿Cómo saber si mi vehículo puede circular el resto de la semana en CDMX Y Edomex?

¡Que no te tome por sorpresa! El programa Hoy No Circula se encuentra activo de lunes a sábado y para mantenerse al pendiente de qué vehículos deberán descansar, la Secretaría de Medio Ambiente pone a disposición el calendario semanal, el cual establece:



Lunes: engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes: engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles: engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves: engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.

Viernes: engomado Azul, terminación de placas 9 y 0.

Secretaría del Medio Ambiente.

¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado 1 de julio?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado 1 de julio de 2023, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.