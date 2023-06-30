Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan el viernes 30 de junio de 2023?

Ya es fin de semana y toca descansar! Pero recuerda que si tu auto tiene holograma 1 y 2, no estás exento del programa Hoy No Circula, el cual se mantiene activo para este viernes 30 de junio, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Por este motivo y si aún no sabes qué autos descansan este día, a continuación te presentamos el calendario completo, con el Hoy No circula Sabatino incluido.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este viernes 30 de junio no circulan los carros con holograma 1 o 2 que tengan engomado azul y terminación de placa 9 o 0. Los automóviles con estas especificaciones tendrán que descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas, pues en caso contrario, podrán ser infraccionados por la Policía de Tránsito.

Hoy No Circula viernes 30 de junio: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

Recuerda que si circulas en día prohibido, los lineamientos del Hoy No Circula imponen una multa de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario podrás ser enviado al corralón, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos.

Cualquier autoridad de tránsito te puede detener e infraccionar, por lo que es importante que te mantengas al margen del horario en que está prohibido andar en la CDMX y zona conurbada del Estado de México.

¿Qué autos no circulan este viernes 30 de junio en CDMX y Edomex?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

Calendario Semanal del programa Hoy No Circula para la CDMX y Edomex:

¡Recuerda! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm. A continuación te presentamos el calendario completo para evitar multas y recargos:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Semanal del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para vehículos foráneos?

Si utilizas un auto con placas fuera de CDMX o Edomex, también tienes restricciones por el Hoy No Circula, el programa indica que absolutamente, todos los vehículos tienen prohibido circular entre las 5 y las 11 de la mañana.

Por otro lado, para este viernes 30 de junio, los coches foráneos con placas 9 y 0 no pueden circular hasta las 22:00 horas, sin importar el engomado.