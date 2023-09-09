Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué vehículos descansan este 9 de septiembre en CDMX y Edomex?

¡Evita multas! Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula estará activo por ser el segundo sábado del mes, así que sin importar si tu auto es foráneo, conoce qué terminación de placas y holograma debe descansar este 9 de septiembre.

Recuerda que de evadir las indicaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) la multa por evadir el Hoy No Circula Sabatino puede ir arriba de los 2 mil pesos , además del valor extra que cobren por trasladar tu auto al corralón, así que más vale revisar antes de salir.

¿Qué vehículos no circulan el segundo sábado del mes?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que este sábado 9 de septiembre 2023, por ser el segundo sábado del mes, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:



Holograma 1 con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿En qué partes del Edomex aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula Sabatino también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX. Los municipios en los que aplican las mismas restricciones y horarios, son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Qué vehículos pueden exentar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Sin importar el día de la semana, existen vehículos que pueden omitir el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, además de los coches con holograma “0" y “00". A continuación te presentamos la lista de los carros permitidos:



Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Transporte escolar.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Y si mi auto es foráneo? Así aplica el Hoy No Circula Sabatino

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados.

¿Te quedas el lunes 11 de septiembre? Checa si tu vehículo puede circular

Si planeas permanecer en el Valle de México hasta el próximo lunes 11 de septiembre mucho ojo, porque aplica de lunes a sábado desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, con restricciones para los vehículos:



Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Ahora bien, el calendario del programa Hoy No Circula establece que el resto de la semana no podrán circular los automóviles que cuenten con las siguientes características:



Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿Cuál es la multa por evadir el Hoy No Circula?

¡Toma precauciones! Si no respetas las restricciones del Hoy No Circula Sabatino, podrías ser sancionado con una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esta cifra se suma el traslado en grúa al corralón y, en caso de no sacar el vehículo, los días por estancia.