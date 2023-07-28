Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué vehículos descansan este sábado 29 de julio en CDMX y Edomex?

¿Viajas a la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) durante el fin de semana? Recuerda que el programa Hoy No Circula Sabatino estará activo. Evita multas y consulta en Fuerza Informativa Azteca (FIA) qué terminación de placas y holograma deberán descansar este 29 de julio por ser el quinto sábado del mes.

El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en las 16 delegaciones de la CDMX así como en gran parte del Edomex. Toma nota, si tienes holograma 1 y 2 o tu auto es foráneo, checa si tu vehículo deben descansar.

¿Qué vehículos NO circulan el quinto sábado del mes?

¿Julio y quinto sábado del mes? Evita confusiones y revisa los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino, que establecen, para este sábado 29 de julio, que los vehículos que descansan son:



Holograma 1: con terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Habrá vehículos exentos del programa Hoy No Circula? Revisa antes de salir

¡Toma nota! Hay algunos vehículos que podrán exentar el programa Hoy No Circula este sábado 29 de julio, si cuentas con las siguientes características ten la confianza de circular con libertad por el Valle de México:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿En qué zonas del Valle de México se encuentra activo el Hoy No Circula Sabatino?

El programa Hoy No Circula se encuentra activo en las 16 alcaldías de la CDMX, así parte del Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, ¿cuáles son?



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Cuál es el horario del programa Hoy No Circula?

¡Chécalo antes de salir! Las restricciones del programa Hoy No Circulan se aplican de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Durante este horario cualquier agente de tránsito previamente identificado puede infraccionarte.

¿Y para autos foráneos? Estos son los lineamientos del Hoy No Circula Sabatino

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados del Hoy No Circula.