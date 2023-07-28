¿Qué vehículos descansan este viernes 28 de julio por el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¿Tienes pensando visitar la Ciudad de México o el Estado de México este viernes 28 de julio de 2023? Toma precauciones porque el programa Hoy No Circula se encuentra activo y para evitar sanciones Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué terminación de placas descansa.

Es importante conocer que el programa Hoy No Circula se encuentra activo de lunes a sábado de 5:00 a 22:00 horas en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Edomex .

¿Qué autos NO circulan hoy 28 de julio 2023 en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que para este viernes los autos que descansan son los que tengan las siguientes características, vehículos con holograma 1 o 2 que tengan:



Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

Todos los coches foráneos.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿Qué coches SÍ circulan en viernes en la CDMX y Edomex?

¡Que no te sorprenda! Los vehículos que SÍ CIRCULAN este viernes en la CDMX y Edomex sin ninguna restricción son todos aquellos que cumplan con las siguientes características:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

Calendario completo del Hoy No Circula 2023 en CDMX y Edomex:

El Hoy No Circula es un programa que está activo de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm, por lo que si ya tienes el holograma 1 y 2 en tu auto, a continuación te presentamos el calendario completo para que planees tu semana evites multas:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Cuánto cuesta la multa por el Hoy No Circula?

Sigue los lineamientos del Hoy No Circula si no quieres enfrentar una fuerte multa, pues en caso de infringir y circular en día prohibido, un policía de tránsito podrá detenerte e imponer una infracción de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esto se suma el costo de trasladar el vehículo al corralón, que es de 820 pesos.