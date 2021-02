Hoy No Circula para viernes 19 de febrero en CDMX y Edomex

Si vas a salir de casa, recuerda que el Hoy No Circula para este viernes 19 de febrero en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México es para los vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

El Hoy No Circula es vigente de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Los municipios conurbados son Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula para el día de mañana, aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0. pic.twitter.com/gNXEtjoeQd — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 19, 2021

Hoy No Circula para vehículos foráneos

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México indica en su página web que los vehículos foráneos con placas extranjeras no circulan conforme a la terminación de la placa, además no circulan de lunes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas y no circulan ningún sábado, de las 5:00 a las 22:00 horas.

Hoy No Circula Sabatino

Para este sábado 20 de febrero, los vehículos que descansan son aquellos con terminación NON, holograma 1, mientras que para el holograma 2 son todos.

El domingo 21 de febrero el programa Hoy No Circula se suspende, a menos que lo indiquen las autoridades ambientales del Valle de México.

Carriles reversibles de Circuito Interior

Automovilista, recuerda que debido a la emergencia sanitaria por coronavirus, los carriles reversibles habilitados en el Circuito Interior, destinados a agilizar el tráfico, se suspenden hasta nuevo aviso, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

