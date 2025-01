¿Camión o corralón? Hoy No Circula viernes 31 de enero de 2025 en CDMX y Edomex

Por fin el último viernes del mes y, por lo tanto, el último día de enero con las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Este 31 de enero de 2025, asegúrate de seguir las reglas y evitar multas o complicaciones al circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explicamos quiénes deben descansar y los detalles importantes que debes conocer.

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan los viernes?

¡Hoy es tu día para descansar! Si tu vehículo cuenta con las siguientes características, deberá permanecer fuera de circulación este viernes 31 de enero de 2025:



Engomado azul

Terminación de placa 9 o 0

Holograma 1 y 2

¡Recuerda! El Hoy No Circula es una medida implementada para mejorar la calidad del aire y reducir la congestión vehicular en la CDMX y el Edomex, ya que ayuda a reducir las emisiones contaminantes y promover un ambiente más saludable.

Calendario del programa Hoy No Circula para el mes de febrero 2025

Si no quieres arriesgarte a una multa en febrero, toma nota de las restricciones que estarán vigente para el próximo mes.



Lunes: Descansan los autos con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6.

Martes: Descansan los autos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

Miércoles: Descansan los autos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.

Jueves: Descansan los autos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

Viernes: Descansan los autos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

Este calendario se repite durante todo febrero, siempre y cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) no active el Doble Hoy No Circula.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex. | Secretaría del Medio Ambiente.

¡Aumenta la UMA! Nuevas multas del Hoy No Circula para este 2025

Es importante recordar que a partir del 1 de febrero de 2025, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) experimentará un ajuste, lo que afectará el costo de las multas por no respetar el programa Hoy No Circula.

En enero 2025, la sanción por no cumplir con el programa variaba entre 20 y 30 veces la UMA, es decir, de 2,170 a 3,260 pesos mexicanos. Sin embargo, con el ajuste a partir de febrero, las nuevas multas serán de entre 2 mil, 262 pesos y 3 mil, 394 pesos.

¿Cuánto vale la UMA en 2025?

La UMA es una unidad de cuenta y referencia económica que se utiliza en México para establecer el valor de multas, impuestos y otros pagos en pesos mexicanos. Para este año, su valor es el siguiente:



Valor diario: $113.14 pesos

Valor mensual: $3,439.46 pesos

Valor anual: $41,273.52 pesos



¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, los cuales son: