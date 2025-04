¿Qué autos descansan este 4 de abril? Consulta el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula aplica este viernes 4 de abril de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con restricciones para siguientes vehículos:



Engomado azul

Terminación de placas 9 o 0

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la medida busca reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana y mitigar los efectos del tránsito vehicular en la calidad del aire.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Las restricciones estarán vigentes desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche y aplican a todos los vehículos que no cuenten con hologramas de verificación 0 o 00, así como a unidades con placas foráneas que no estén exentas del programa.

¿Hay contingencia ambiental este 4 de abril de 2025?

Hasta el momento, las autoridades no han declarado contingencia ambiental para el 4 de abril, por lo que el programa Hoy No Circula opera bajo sus reglas normales. Sin embargo, se recomienda a los conductores estar atentos a los comunicados de la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), ya que las condiciones del aire pueden cambiar y activar restricciones adicionales como el Doble Hoy No Circula.

Cuando se activa una contingencia, las limitaciones a la circulación pueden extenderse a otros vehículos, sin importar el holograma de verificación, además de incluir medidas como la suspensión de actividades industriales contaminantes.

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula?

Circular en un día restringido puede resultar en una multa por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México o de la autoridad correspondiente en el Estado de México. La sanción económica por no respetar el Hoy No Circula en 2025 puede ir desde $2,200 hasta $3,500 pesos, dependiendo del municipio y la normativa aplicable.

Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implicaría un costo extra por la liberación de la unidad, además del tiempo y trámites necesarios para recuperarlo.

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Algunas unidades pueden circular libremente sin importar las restricciones del programa. Entre ellas se incluyen:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Transporte público y de emergencia

Motocicletas y bicicletas

Vehículos utilizados para personas con discapacidad

Si tienes dudas sobre si tu automóvil está sujeto a la restricción, puedes verificarlo en la página oficial de la Sedema o en la aplicación del programa Hoy No Circula.