Lo que pasa con los autos con placas de Morelos cuando hay Doble Hoy No Circula en CDMX

¿Tu auto tiene placas de Morelos y no sabes si puedes transitar por la CDMX cuando hay Doble Hoy No Circula? Para que no te apliquen una multa, te compartimos toda la información que necesitas sobre las restricciones a la movilidad cuando hay contingencia ambiental en el Valle de México.

Cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la fase 1 de la contingencia ambiental millones de vehículos deben quedarse para ayudar a disminuir la emisión de contaminantes que afectan la calidad del aire.

A algunos automovilistas les surge la duda de si el programa Hoy No Circula aplica para ellos al circular en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque sus placas hayan sido emitidas por un gobierno de un estado diferente, como Querétaro o Morelos.

¿Qué restricciones tienen las placas de Morelos cuando hay Doble Hoy No Circula?

Morelos es uno de los estados que forman parte de la Megalópolis y tiene su programa de verificación homologado con los criterios de circulación de la CDMX. Otras entidades que están incluidas en esta zona, y que competen a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, son el Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

La #CAMe 🚘 junto con la CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y atienden la problemática ambiental de la #Megalópolis.

Como Morelos forma parte de este programa, los autos que porten placas de ese estado podrán circular en la CDMX siempre y cuando respeten las normas y restricciones según su tipo de holograma.

Cuando se activa la fase 1 de contingencia ambiental se aplica el Doble Hoy No Circula y no pueden transitar todos los autos con holograma de verificación 2 ni los que tienen holograma 1, según si su último dígito de placa es par o impar.

Los autos con holograma 0 y 00 deben respetar las restricciones de acuerdo con su número de placa y color de engomado. Por ejemplo, si la contingencia cae en martes, los carros que no pueden circular son los que tienen engomado rosa y terminación de placa 7 y 8, aunque con el programa normal del Hoy No Circula circulen diario

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Las restricciones aplican para los vehículos de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Las placas de otras entidades se consideran foráneas

Habrá el Doble Hoy No Circula por la contingencia ambiental.



🏍️ ¿Se aplicará también para las motos?

¿Qué placas foráneas no circulan en contingencia ambiental en CDMX?

A diferencia de los autos con placas pertenecientes a la Megalópolis, los vehículos que tengan placas foráneas o extranjeras tienen otro tipo de restricciones en el programa Hoy No Circula.

Este tipo de autos no deberán circular un día a la semana y tampoco todos los sábados. En fines de semana el horario de restricción es de las 5:00 de la mañana a 22:00 horas de la noche, mientras que entre semana es de 5:00 a 11:00 horas de la mañana.

Esto de acuerdo con el programa:

|sedema.gob.mx

¿En qué estados aplica el Programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica exclusivamente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México: