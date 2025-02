¿Cambia el Hoy No Circula en CDMX y Edomex? Así opera este viernes 7 de febrero

El programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sigue en marcha este viernes 7 de febrero de 2025, con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica en el Valle de México.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos las restricciones vigentes para este viernes, además de los posibles cambios que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) busca implementar en el programa.

¿Qué autos descansan los viernes por el Hoy No Circula?

De acuerdo con las reglas vigentes, este viernes 7 de febrero no podrán circular los vehículos con las siguientes características:



Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Holograma 1 y 2.

Estas restricciones aplican en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la CDMX y el Edomex.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | CAME

¿Qué cambios buscan implementar en el Hoy No Circula?

Victor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que se está evaluando una actualización en el programa Hoy No Circula, con la finalidad de reducir el número de vehículos en circulación con base en su antigüedad y su nivel de contaminación.

Actualmente, un día normal de la semana, solo el 4% del parque vehicular deja de circular, lo que genera bastante tráfico en la ciudad. Según Páramo, alrededor de un millón 86 mil autos con holograma 1 y 2 dejan de circular un día a la semana, lo que representa el 23% del parque vehicular en la región.

Entre las medidas en estudio está el retiro progresivo de autos fabricados en 2006 o antes, incentivando el uso de vehículos híbridos y eléctricos.

En cuanto a las motocicletas, aunque no forman parte del programa de verificación vehicular, en caso de Contingencia Ambiental Fase 2 también podrían dejar de circular.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

Si un conductor incumple con el programa Hoy No Circula en la CDMX o el Edomex, podrá ser sancionado con una multa que va desde los 2 mil, 262 hasta los 3 mil, 394 pesos .

¡Recuerda! Durante los días sábados, las restricciones afectan a los vehículos con holograma 1 dependiendo de la terminación de la placa (par o impar). Los automóviles con holograma 2 no pueden circular ningún sábado.

Las autoridades ambientales seguirán evaluando las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, es fundamental que los conductores se mantengan informados sobre los cambios en el Hoy No Circula para evitar sanciones y contribuir a la reducción de contaminantes.