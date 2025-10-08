Rosalinda Ávalos recibe medidas de seguridad tras denunciar a candidato ligado a crimen

El juez de distrito Diego Galeana Martínez emitió una suspensión de plano a favor de Rosalinda Ávalos Reyes, policía de investigación en San Luis Potosí, luego de que ella y su hija solicitaran un amparo por la falta de medidas de protección ante amenazas graves contra sus vidas.

La resolución obliga a la Fiscalía estatal y a la Comisión de Víctimas a garantizar seguridad inmediata para ambas.

Rosalinda Avalos busca seguridad ante amenazas del CJNG

La decisión judicial surge tras la denuncia presentada por Rosalinda, quien señaló que las autoridades estatales no han implementado acciones efectivas para protegerlas, limitándose únicamente a patrullajes esporádicos alrededor de su domicilio.

La solicitud de amparo fue acompañada por las organizaciones Defensorxs y Emergencia Derechohumanera, que alertaron sobre la alta peligrosidad del contexto, vinculado a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un juez ordenó a la Fiscalía de San Luís Potosí y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del estado, otorgar medidas de #seguridad y protección para Rosalinda Ávalos y su hija.

Esto después de que organizaciones civiles como Defensorxs interpusieron un amparo.



Colusión entre Fiscalía y crimen organizado: Lo que expone Rosalinda Ávalos

En septiembre de 2025, el abogado Miguel Alfonso Meza explicó que Rosalinda había sido denunciada por un excandidato a juez, mientras que los testigos en su contra estarían vinculados con el crimen organizado. Esto colocó a la policía en una situación de riesgo inminente, tanto para ella como para su hija.

El caso se hizo público cuando Rosalinda irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para denunciar que un presunto implicado en el asesinato de sus dos hijos, quienes investigaban la colusión entre agentes de la Fiscalía y el crimen organizado, aspiraba a ocupar un cargo judicial.

Gracias a su intervención, el comité de selección excluyó a Sabas Santiago Ipiña del proceso electoral por no cumplir con los requisitos legales.

Nueve detenidos, ningún juicio: la lucha por justicia de Rosalinda Ávalos

A pesar de la detención de nueve personas relacionadas con el ataque a sus hijos en 2020, hasta ahora ninguno ha enfrentado juicio, lo que mantiene la incertidumbre y la amenaza sobre la familia.

Rosalinda ha tenido que insistir durante años para obtener medidas de seguridad adecuadas; la Fiscalía solo ofreció patrullajes fuera de su domicilio, mientras las amenazas y hostigamientos persisten