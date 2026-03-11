Huérfanos por feminicidio en México: Así es cómo el Gobierno se olvida de los menores

Las cifras por feminicidio crecen a la par de una tragedia silenciosa: las niñas y niños huérfanos que sobreviven a la muerte violenta de sus madres. Estas infancias enfrentan una doble pérdida, pues sufren la partida abrupta de su pilar familiar y, de forma simultánea, resienten el abandono absoluto de unas autoridades indolentes.

Al dolor interminable se suma la incertidumbre. Hoy, son las abuelas quienes llenan ese hueco y asumen la responsabilidad total de las víctimas colaterales, sin recursos ni protección oficial.

“Me la entregan y ahí empieza otro proceso: buscar ayuda para ella y conseguir el sustento para la salud de mi hija. Yo sabía que iba a fallecer, pero tenía que darle todas las herramientas posibles”, relata bajo anonimato la madre de una víctima de feminicidio, quien ahora cuida de su pequeña nieta.

El Gobierno de México no tiene idea de cuántos huérfanos hay por feminicidio

¿Qué hace el Gobierno con los niños huérfanos por feminicidio en México?

¿Dónde están estos pequeños? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son exactamante? El Estado mexicano no tiene las respuestas. Las víctimas transitan por senderos oscuros donde la única luz proviene de sus familiares y de la sociedad civil.

Lidia Arteaga, directora de la organización Futuro con Derechos A.C., denuncia esta marginación institucional:

“Los más afectados son las abuelas y estos niños que no son visibilizados por la sociedad. Por tal motivo, no reciben ese apoyo del gobierno estatal ni federal, porque no se tiene el número exacto ni se sabe cómo viven”.

Derechos Humanos alza la voz por los huérfanos por feminicidio

La omisión gubernamental ya escaló a tribunales internacionales. El pasado 19 de diciembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) impuso al Estado mexicano la obligación de proteger a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Los huérfanos del feminicidio: infancias marcadas por la violencia. 💔



Para acatar esta resolución, los especialistas advierten sobre la urgencia de crear un registro nacional. Mayra Leticia Guerrero, consejera de la misma asociación civil, exige garantías legales inmediatas:

“La violencia sigue en aumento y, aunque no haya un registro, ahí está. Tenemos a todos estos niños que quedan huérfanos y que necesitan acceso a los derechos que les corresponden como víctimas del delito”.

La urgencia es palpable. Según los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo durante el año 2025 ocurrieron 721 casos de feminicidios en México. Detrás de ese número, existe una cantidad incalculable de menores que se quedaron sin el abrazo de su madre.

Mientras las autoridades archivan expedientes y postergan la creación de censos oficiales, las infancias huérfanas de México exigen más que discursos: requieren la intervención urgente y la protección real de un Estado que les falló desde el primer minuto.