En punto de las 22:00 horas de este 19 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que “Norma” se mantiene como huracán categoría 3 en la escala Saffir Simpson. El fenómeno continúa su trayectoria rumbo a:



Baja California Sur

Sinaloa

Esta noche “Norma” ocasionará lluvias muy fuertes a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en costas del noroeste y occidente de México.

Debido a la trayectoria que tiene este huracán, el gobierno de Baja California Sur confirmó la suspensión de clases en Los Cabos y La Paz este viernes 20 de octubre, en ambos turnos y para todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.

Huracán “Norma” pierde fuerza; se degrada a categoría 3

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que “Norma” perdió fuerza y se degradó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Actualmente, su centro se localiza a 380 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 630 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

“Norma” presenta vientos máximos sostenidos de 205 km/h, rachas de 250 km/h y desplazamiento hacia el norte a 9 km/h. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima, lluvias muy fuertes en Nayarit, Michoacán y Guerrero.

¡Toma precauciones! Las autoridades han pedido a la población extremar precauciones porque el fenómeno podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y provocar deslaves e inundaciones en dichas entidades. Además, incrementa la probabilidad de chubascos en:



Baja California Sur

Sinaloa

Asimismo, se prevén rachas de viento de 90 a 110 km/h con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3 a 5 metros de altura en costa.

#Norma ahora como #Huracán de categoría 3 en la escala #SaffirSimpson; mantiene su trayectoria de aproximación hacia el sur de #BajaCaliforniaSur y hacia el centro del estado de #Sinaloa.



Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/Iueyn6Rq1z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2023

“Norma” evolucionó a huracán categoría 4

El huracán “Norma” ya es categoría 4 y su posible impacto en tierra se prevé entre la noche del sábado, madrugada del domingo, así lo informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Tan solo la mañana de ayer “Norma” aún era tormenta tropical. El ahora huracán, se formó el 17 de octubre de 2023 en el Pacífico mexicano, se ha intensificado a categoría 4 y continúa desplazándose hacia el norte. Al 19 de octubre, el huracán se localiza a 355 kilómetros de Playa Perula, Jalisco.

Además, las bandas nubosas del huracán “Norma” ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima, lluvias muy fuertes en Nayarit, Michoacán у Guerrero; mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y provocar deslaves e inundaciones en dichas entidades.

Además, incrementa la probabilidad de chubascos en Baja California Sur y Sinaloa. Asimismo, mientras se prevén rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora con posible formación de trombas marinas y oleaje de tres a cinco metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; también, las rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Baja California Sur, Nayarit y Guerrero.

Mientras tanto, se mantiene zona de vigilancia por efectos de huracán desde Todos Santos hasta Los Barriles, Baja California Sur.

[Huracán Norma 9 AM MDT]

Es categoria 4 con vientos de 130 mph.

Hay una vigilancia de huracán vigente para...

* Península de Baja California desde Todos Santos hasta Los Barriles. Intereses en otras partes de Baja California Sur y a lo largo de la costa oeste de México en Sinaloa… pic.twitter.com/Z8LL9xF0l4 — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) October 19, 2023

Debido a la amenaza de “Norma”, el Servicio Meteorológico Nacional de México estableció una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Todos Santos hasta Los Barriles, Baja California Sur.

El huracán “Norma” es un sistema meteorológico peligroso que podría causar daños significativos en los estados del Pacífico mexicano y ya se tiene un puntual seguimiento sobre su evolución en su paso por el país. Las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas de prevención necesarias para salvaguardar su vida y bienes.