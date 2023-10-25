VIDEO: “Se está moviendo el hotel”, turistas se refugian en baños por “Otis” en Acapulco

Cientos de personas fueron sorprendidas por el paso del huracán “Otis” que azotó la zona turística de Acapulco, Guerrero, algunas de ellas tuvieron que resguardarse al interior de los baños.

En TikTok, trabajadores y turistas de la zona hotelera pudieron grabar el momento en que los fuertes vientos rompieron vidrios y algunos tuvieron que resguardarse en los baños.

“Por favor, necesitamos su ayuda, estamos en el Hotel Hotsson de Acapulco piso 16, estamos en el baño, ya se rompieron las ventanas, el techo se está cayendo, se está moviendo el hotel”, relató un hombre que aseguró estar alojado en ese hotel junto con sus dos hijas de tres y un año de edad.

Otras personas reportaron a través de redes sociales los daños en los hoteles y edificios departamentales ubicados sobre la costa de Acapulco.

Más trabajadores relataron que los fuertes vientos rompieron ventanales de hoteles como el Amarea: “Si nos bajamos de piso se mueve más, ¿no?”, dice una mujer que se encuentra acompañado de un hombre, quien explica que se localizan en el pasillo del hotel 9. “El aire ya está muy fuerte aquí, ya no es seguro aquí”, relata.

“Todos los muebles volaron”: relata habitante de Acapulco

Un hombre que se encontraba en un departamento ubicado en la zona de Punta de Diamante, en Acapulco, mostró los estragos del huracán “Otis” en la vivienda en la que se encuentra.

Explicó que los muebles que se encontraban en el pasillo literalmente volaron debido a las ráfagas de fuertes vientos y el lugar donde estaba una recámara de visitas, quedaron pedazos de pared y techo.

Debido a los fuertes vientos, el servicio de electricidad y de telecomunicaciones se vieron afectados, por lo que personas que tienen familiares en Acapulco se encuentran incomunicados con sus seres queridos.

Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden los daños humanos y materiales que dejó el paso del huracán “Otis” que tocó tierra cerca de Acapulco, Guerrero, durante la madrugada.