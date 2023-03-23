AMLO confirma identidad de “El Chueco”, asesinado en Choix, Sinaloa

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la identidad de José Noriel Portillo, alias El Chueco, presunto responsable del caso de los sacerdotes jesuitas asesinados ocurrido en Chihuahua y hallado muerto en Choix, Sinaloa.

"Se confirma que si es José Noriel Portilo en Choix una comunidad y se confirma en los estudios me acaban de pasar la información", dijo AMLO.

Fue el pasado 22 de marzo, cuando AMLO afirmó que se estaban realizando análisis sobre el cuerpo hallado en Sinaloa para confirmar si pertenecía a "El Chueco", este jueves confirmó que sí es su cuerpo.

Cabe destacar que El Chueco es acusado de ser el responsable por la muerte de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, además de un guía de turistas, el pasado 20 de junio de 2022.

"Se confirma que sí es José Noriel Portilo en #Choix, una comunidad. Se confirma en los estudios, me acaban de pasar la información", dijo el #presidente. https://t.co/pRalo4BrQb



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Hermana de "El Chueco" identifica cuerpo

En una conferencia de prensa del titular de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, César Jáuregui, destacó que el cuerpo encontrado en Choix, Sinaloa, fue identificado por la hermana de este; sin embargo, esperarían a un análisis de ADN.

José Noriel Portillo es un líder criminal que opera en la zona de la Sierra Tarahumara, principalmente en el municipio de Urique, Chihuahua. Esta es una célula del Cártel de Sinaloa, autodenominado Gente Nueva del Cártel de Sinaloa.

En agosto de 2022, El Chueco apareció en un video donde aseguró que él no fue el responsable de la muerte de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas; sin embargo, no es el único crimen que se le adjudica.

Cabe recordar que el hombre contaba con al menos cuatro órdenes de aprehensión, una de ellas por el homicidio de un joven norteamericano asesinado en 2018. AMLO destacó que desde junio de 2022, el delincuente era buscado por ser el supuesto perpetrador del asesinado de los tres hombres.