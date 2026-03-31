¡El cerco se cierra! Fiscalía de Sonora va tras 8 presuntos culpables de arrebatarle su hijo a Ceci Flores

La historia detrás de la labor de Ceci Flores que ha conmocionado a todo México ha dado un giro crucial hacia la búsqueda de justicia.

Este 31 de marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no solo confirmó oficialmente que los restos hallados en Hermosillo pertenecen a Marco Antonio Sauceda Rocha, sino que reveló un avance contundente: las autoridades ya le siguen la pista a ocho sospechosos directamente relacionados con su desaparición y muerte.

Esto es algo de lo que vivimos el día de hoy en nuestra búsqueda en carretera 26 km 57 en predios de el sapo donde tenemos información que se encuentran algunas osas clandestinas Y acudimos nuevamente con la esperanza de encontrar alguno de nuestros desaparecidos había personas… pic.twitter.com/d2qq2DNgd5 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 31, 2026

Tras años de caminar bajo el sol del desierto, Ceci Flores, la incansable líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, finalmente sabe dónde está su hijo. Sin embargo, la historia no termina con el hallazgo.

De acuerdo con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el intenso trabajo de campo ha permitido identificar a 8 personas de interés, quienes ahora enfrentarán procesos penales como los probables responsables de este crimen.

¿Qué encontraron las autoridades?

El hilo de esta compleja investigación comenzó a desenredarse el pasado 24 de marzo de 2026, cuando las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado a 790 metros del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26 de Hermosillo.

Lo escalofriante del hallazgo es que el rancho era propiedad de un hombre que ya falleció, pero a quien las investigaciones señalan como uno de los presuntos participantes en la privación ilegal de la libertad del joven.

Hoy termina el cateo en el predio donde se localizaron los restos que puedo decir sin temor a equivocarme pertenecen a mi hijo marco Antonio hoy solo me quedara esperar que me sean entregados y poder darle una sepultura digna a mi hijo y darle la paz que por 7 años busque para… pic.twitter.com/Oy3QwdL0Jo — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 27, 2026

En este sitio, elementos de la AMIC, peritos y antropólogos forenses (acompañados en todo momento por Ceci Flores para garantizar la transparencia) no solo recuperaron los fragmentos óseos de Marco Antonio, sino también prendas de vestir, un celular y 11 casquillos de diversos calibres que hoy son piezas clave del rompecabezas judicial.

Un milagro científico en el Laboratorio de Genética

Identificar a Marco Antonio no fue una tarea sencilla y requirió llevar la ciencia forense al límite. Los restos presentaban un evidente estado de degradación debido al tiempo y al impacto de la fauna local, lo que obligó a los especialistas a aplicar protocolos de alta tecnología, como tratamientos de descalcificación y extracciones automatizadas de ADN.

Tras repetir los procesos en múltiples ocasiones por la baja concentración de material biológico viable, los peritos lograron obtener un perfil genético masculino. Al confrontarlo con las muestras de la madre y los hermanos de la víctima, el resultado fue una coincidencia innegable que confirmó la identidad del joven.

A los medios de comunicación y a la sociedad en general:



Por medio del presente, informamos que, tras sostener dos reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con la genetista y la Directora de Servicios Periciales, se nos ha brindado información… pic.twitter.com/LRFMOmsMcJ — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 29, 2026

Hoy, con la certeza científica en la mano y ocho sospechosos en la mira, la Fiscalía de Sonora ha asegurado que continuará integrando la carpeta de investigación para determinar todas las responsabilidades legales.

Para Ceci Flores, la promesa de regresar a casa se ha cumplido; ahora, el clamor de todo un país es que los responsables paguen por el dolor sembrado.