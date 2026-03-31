tva (1).png

¡El cerco se cierra! Fiscalía de Sonora va tras 8 presuntos culpables de arrebatarle su hijo a Ceci Flores

El cateo que permitió hallar a Marco Antonio, hijo de Ceci Flores también destapó a 8 sospechosos. La Fiscalía rompe el silencio sobre los presuntos culpables.

Desaparición de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores La Fiscalía de Sonora identifica a 8 presuntos implicados
Desaparición de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores La Fiscalía de Sonora identifica a 8 presuntos implicados | Especial

Escrito por: Viridiana Castillo

La historia detrás de la labor de Ceci Flores que ha conmocionado a todo México ha dado un giro crucial hacia la búsqueda de justicia.

Este 31 de marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no solo confirmó oficialmente que los restos hallados en Hermosillo pertenecen a Marco Antonio Sauceda Rocha, sino que reveló un avance contundente: las autoridades ya le siguen la pista a ocho sospechosos directamente relacionados con su desaparición y muerte.

Tras años de caminar bajo el sol del desierto, Ceci Flores, la incansable líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, finalmente sabe dónde está su hijo. Sin embargo, la historia no termina con el hallazgo.

De acuerdo con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el intenso trabajo de campo ha permitido identificar a 8 personas de interés, quienes ahora enfrentarán procesos penales como los probables responsables de este crimen.

¿Qué encontraron las autoridades?

El hilo de esta compleja investigación comenzó a desenredarse el pasado 24 de marzo de 2026, cuando las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado a 790 metros del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26 de Hermosillo.

Lo escalofriante del hallazgo es que el rancho era propiedad de un hombre que ya falleció, pero a quien las investigaciones señalan como uno de los presuntos participantes en la privación ilegal de la libertad del joven.

En este sitio, elementos de la AMIC, peritos y antropólogos forenses (acompañados en todo momento por Ceci Flores para garantizar la transparencia) no solo recuperaron los fragmentos óseos de Marco Antonio, sino también prendas de vestir, un celular y 11 casquillos de diversos calibres que hoy son piezas clave del rompecabezas judicial.

Un milagro científico en el Laboratorio de Genética

Identificar a Marco Antonio no fue una tarea sencilla y requirió llevar la ciencia forense al límite. Los restos presentaban un evidente estado de degradación debido al tiempo y al impacto de la fauna local, lo que obligó a los especialistas a aplicar protocolos de alta tecnología, como tratamientos de descalcificación y extracciones automatizadas de ADN.

Tras repetir los procesos en múltiples ocasiones por la baja concentración de material biológico viable, los peritos lograron obtener un perfil genético masculino. Al confrontarlo con las muestras de la madre y los hermanos de la víctima, el resultado fue una coincidencia innegable que confirmó la identidad del joven.

Hoy, con la certeza científica en la mano y ocho sospechosos en la mira, la Fiscalía de Sonora ha asegurado que continuará integrando la carpeta de investigación para determinar todas las responsabilidades legales.

Para Ceci Flores, la promesa de regresar a casa se ha cumplido; ahora, el clamor de todo un país es que los responsables paguen por el dolor sembrado.

Tags relacionados
Estados México Seguridad y Justicia

Notas