Ceci Flores lleva a su hijo a casa: Pruebas de ADN confirman que restos hallados en Sonora son de Marco Antonio

La búsqueda incansable de la madre buscadora, Ceci Flores Armenta, ha llegado a su fineste lunes 30 de marzo. A través de un mensaje compartido por el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, se confirmó que los exámenes de genética realizados por la Fiscalía del Estado dieron positivo: los restos localizados hace unos días en una carretera de Hermosillo corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha.

¿Hace cuánto desapareció el hijo de la madre buscadora, Ceci Flores?

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su hogar. Desde ese día, su madre no volvió a descansar y con todo y su dolor comenzó la búsqueda. Ceci Flores pasó de ser una ciudadana común a convertirse en la fundadora de uno de los colectivos de búsqueda más grandes de México.

La confirmación del ADN pone fin a casi siete años de no saber dónde estaba, permitiendo que la familia termine con lan incertidumbre para comenzar un proceso de despedida.

Autoridades en Sonora no podían confirmar la identidad de los restos

El hallazgo ocurrió el pasado 24 de marzo en el kilómetro 46 de la carretera 26, pero las condiciones del terreno y el tiempo que los restos estuvieron expuestos al aire libre complicaron el trabajo de la fiscalía estatal.

El material biológico presentaba una degradación importante, lo que prolongó la identificación de los restos.

Ceci Flores encuentra a su hijo y cumple su promesa

En sus redes sociales, el colectivo utilizó la frase "Promesa cumplida". Para las madres buscadoras, el regresar a sus hijos a casa es una promesa que se comprometen a cumplir al comienzo de la búsqueda.

Para Ceci, encontrar a su hijo era una misión personal que realizaba mientras ayudaba a cientos de otras familias a localizar a sus propios parientes en los campos de Sonora.

Jóvenes buscadores de Sonora agradecen apoyo para encontrar a hijo de Ceci Flores

En el comunicado, la familia de Marco Antonio expresó su gratitud hacia las autoridades que acompañaron el proceso de identificación, así como a los medios de comunicación y a la sociedad civil.

Destacaron que, aunque el dolor es muy fuerte, se sienten acompañados por todas aquellas personas que compartieron fichas de búsqueda o que caminaron junto a ellas en las brigadas bajo el sol del desierto.

Esto es algo de lo que vivimos el día de hoy en nuestra búsqueda en carretera 26 km 57 en predios de el sapo donde tenemos información que se encuentran algunas osas clandestinas Y acudimos nuevamente con la esperanza de encontrar alguno de nuestros desaparecidos había personas… pic.twitter.com/d2qq2DNgd5 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 31, 2026

Ceci Flores dará sepultura digna a su hijo Marco Antonio

Ahora que la identidad ha sido confirmada, el objetivo de la familia es recuperar los restos para ofrecerle a Marco Antonio una sepultura digna. Ceci Flores siempre sostuvo que su lucha era para que su hijo tuviera un lugar donde descansar y donde ella pudiera llorarle sin la angustia de la incertidumbre.