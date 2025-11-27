Identifican al presunto responsable del tiroteo en Washington D.C.; sería un joven afgano de 29 años

Autoridades estadounidenses habrían identificado a Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, como el presunto responsable del tiroteo que dejó a dos miembros de la Guardia Nacional gravemente heridos en el centro de Washington D.C.

De acuerdo con información de las cadenas CBS y CNN, Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 y fue detenido poco después del ataque, ocurrido este miércoles a una cuadra de la Casa Blanca.

Los dos elementos de la Guardia Nacional permanecen en estado crítico

La alcaldesa de Washington D.C. Muriel Bowser y el director del FBI, Kash Patel, confirmaron que los dos elementos heridos (miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental) permanecen hospitalizados en condición crítica.

El ataque fue “dirigido”, según autoridades

Bowser calificó el hecho como un “tiroteo dirigido”, mientras que Jeffery Carroll, jefe asistente ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., detalló que los oficiales realizaban patrullas de alta visibilidad cuando el agresor se acercó, levantó el arma y disparó a corta distancia.

Según información de CNN, Lakanwal apuntó directamente a los guardias, disparando primero a uno que estaba a pocos metros y luego al segundo, quien intentó resguardarse detrás de una parada de autobús.

El sospechoso también fue herido durante el intercambio de disparos y fue trasladado a un hospital.

No hay indicios de otros participantes en el tiroteo de Washington D.C.

Carroll confirmó que no existen señales de que haya más involucrados y que tanto el sospechoso como los dos guardias están recibiendo atención médica.

Autoridades también informaron que el sospechoso no contaba con identificación al momento de su arresto y que, hasta ahora, no ha cooperado con los investigadores.

Confusión inicial sobre el estado de los elementos de la Guardia Nacional

Previo a la conferencia, surgieron reportes contradictorios después de que el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, publicó en redes sociales que los guardias habían muerto.

It is with great sorrow that we can confirm both members of the West Virginia National Guard who were shot earlier today in Washington, DC have passed away from their injuries. These brave West Virginians lost their lives in the service of their country. We are in ongoing contact… — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

"Con gran pesar podemos confirmar que ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados hoy en Washington, D.C., fallecieron a causa de sus heridas. Estos valientes habitantes de Virginia Occidental perdieron la vida al servicio de su país. Estamos en contacto constante con las autoridades federales mientras continúa la investigación.

Todo nuestro estado lamenta junto con sus familias, sus seres queridos y la comunidad de la Guardia. Virginia Occidental nunca olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos total responsabilidad por este acto atroz".

Después, Morrisey dijo que había recibido información contradictoria:

We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information.



Our prayers are with these brave service members, their families, and the entire Guard community. — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

"Ahora estamos recibiendo informes contradictorios sobre el estado de nuestros dos miembros de la Guardia y daremos actualizaciones adicionales en cuanto recibamos información más completa.

Nuestras oraciones están con estos valientes elementos, sus familias y toda la comunidad de la Guardia."

FBI mantiene su versión sobre el tiroteo en Washington D.C.

Durante una conferencia de prensa ofrecida por el director del FBI, Kash Patel y otras autoridades, se informó que ambos elementos de la Guardia Nacional heridos durante el tiroteo en Washington D.C.

Incluso, Patel llamó a orar por "los guerreros de la Guardia Nacional y sus familias"

Please send your prayers to our National Guard warriors and their families. They are heroes not just of today but every day - sacrificing to protect Americans all across the country. pic.twitter.com/5XolX3hiJl — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 27, 2025

