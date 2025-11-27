Logo InklusionSitio accesible
Identifican al presunto responsable del tiroteo en Washington D.C.; sería un joven afgano de 29 años

Autoridades identificaron al presunto responsable del tiroteo que dejó a dos elementos de la Guardia Nacional gravemente heridos en Washington D.C. Se trataría de un joven de 29 años.

Tiroteo en Washington que dejó dos guardias nacionales heridos y en estado crítico
Los elementos de la Guardia Nacional se encuentran en estado crítico, según el FBI.|Reuters
Escrito por: Viridiana Castillo

Agencias

Autoridades estadounidenses habrían identificado a Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, como el presunto responsable del tiroteo que dejó a dos miembros de la Guardia Nacional gravemente heridos en el centro de Washington D.C.

De acuerdo con información de las cadenas CBS y CNN, Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 y fue detenido poco después del ataque, ocurrido este miércoles a una cuadra de la Casa Blanca.

Los dos elementos de la Guardia Nacional permanecen en estado crítico

La alcaldesa de Washington D.C. Muriel Bowser y el director del FBI, Kash Patel, confirmaron que los dos elementos heridos (miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental) permanecen hospitalizados en condición crítica.

El ataque fue “dirigido”, según autoridades

Bowser calificó el hecho como un “tiroteo dirigido”, mientras que Jeffery Carroll, jefe asistente ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., detalló que los oficiales realizaban patrullas de alta visibilidad cuando el agresor se acercó, levantó el arma y disparó a corta distancia.

Según información de CNN, Lakanwal apuntó directamente a los guardias, disparando primero a uno que estaba a pocos metros y luego al segundo, quien intentó resguardarse detrás de una parada de autobús.

El sospechoso también fue herido durante el intercambio de disparos y fue trasladado a un hospital.

No hay indicios de otros participantes en el tiroteo de Washington D.C.

Carroll confirmó que no existen señales de que haya más involucrados y que tanto el sospechoso como los dos guardias están recibiendo atención médica.

Autoridades también informaron que el sospechoso no contaba con identificación al momento de su arresto y que, hasta ahora, no ha cooperado con los investigadores.

Confusión inicial sobre el estado de los elementos de la Guardia Nacional

Previo a la conferencia, surgieron reportes contradictorios después de que el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, publicó en redes sociales que los guardias habían muerto.

"Con gran pesar podemos confirmar que ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados hoy en Washington, D.C., fallecieron a causa de sus heridas. Estos valientes habitantes de Virginia Occidental perdieron la vida al servicio de su país. Estamos en contacto constante con las autoridades federales mientras continúa la investigación.

Todo nuestro estado lamenta junto con sus familias, sus seres queridos y la comunidad de la Guardia. Virginia Occidental nunca olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos total responsabilidad por este acto atroz".

Después, Morrisey dijo que había recibido información contradictoria:

"Ahora estamos recibiendo informes contradictorios sobre el estado de nuestros dos miembros de la Guardia y daremos actualizaciones adicionales en cuanto recibamos información más completa.

Nuestras oraciones están con estos valientes elementos, sus familias y toda la comunidad de la Guardia."

FBI mantiene su versión sobre el tiroteo en Washington D.C.

Durante una conferencia de prensa ofrecida por el director del FBI, Kash Patel y otras autoridades, se informó que ambos elementos de la Guardia Nacional heridos durante el tiroteo en Washington D.C.

Incluso, Patel llamó a orar por "los guerreros de la Guardia Nacional y sus familias"

Crédito conferencia Kash Patel: Fox News

