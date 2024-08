ImagenEs | Adrián Macias, fotógrafo deportivo con cobertura de 3 JJ. OO.

Adrián Macías es un fotógrafo deportivo que captura el momento exacto de los atletas mientras se encuentran en la cúspide de su estado físico y mental. Apasionado de la fotografía, Macías es un fiel seguidor de los detalles que encuentra en los atletas, como sus tenis o cabello, además de que encuentra alegría tanto en el nerviosismo y en la emoción de encontrarse en el campo.

Su sueño siempre ha sido fotografiar nuevos atletas, además de capturar sus expresiones y emociones; mientras que su objetivo de vida es otorgarle a su hija el mejor legado posible a través de su fotografía.

Adrián Macías le contó a las cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca que: “fotografía deportiva para mí es capturar el momento preciso de un atleta, de un deportista en su máxima expresión física y mental. Me gusta tomar el detalle del atleta o sus tenis o su cara o su peinado, todo ese tipo de fotos me empezó a gustar”.

¿Cómo comenzó Adrián Macías en la fotografía?

Adrián Macías, cuenta que a su familia siempre le gustó el fútbol y que él veía las fotografías de su papá: “mi papá fue portero y jugaba fútbol y yo veía sus fotos, pero eran fotografías de rollo en ese entonces”. Macías dice que para él, su mejor lugar es permanecer lo más cerca del atleta, “independientemente si tengo un lente largo, un angular o un telefoto para tener el detalle exacto de su logro o fracaso”.

Este fotógrafo deportivo logró captar a deportistas de talla mundial como Usain Bolt, Messi y Cristiano Ronaldo, pero le gustaría fotografiar a los nuevos atletas: “Yo, estando ahí, capturando sus imágenes, sus expresiones, su forma de sentir ellos, pues me contagiaba tanto que, en serio, que me encantó. Dije, el fútbol creo que lo dejaría aparte y me enfocaría más en el área de unos panamericanos o unos olímpicos”.

A cada evento deportivo al que asiste, Adrián Macías busca sacar una fotografía que a él le guste; no importa si saca 50 fotografías o 100 fotografías, él siempre debe lograr una foto especial que debe “traer en cada evento”, justo esa es su motivación.

“Me gusta la esencia de la foto deportiva, la fotografía deportiva me ha dado la oportunidad de darle el mejor legado posible a mi hija. Cada padre debe recordar que algún día su hija o hijo Seguirá su ejemplo, no su consejo”, asegura Adrián Macías, un apasionado fotógrafo deportivo.