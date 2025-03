¿Dónde está Merari García? Imágenes del Rancho Izaguirre prendieron alertas en su búsqueda

Merari García, una joven de Zapopan, Jalisco, desapareció el 20 de mayo de 2024, cuando emprendió un viaje a una cita de trabajo, ahora su familia está alerta por las imágenes difundidas del Rancho Izaguirre.

La transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de “Las Guerreras Buscadoras” al interior del rancho, les llamó poderosamente la atención, ya que a su hermana le pareció ver los tenis y la maleta de su hermana.

La historia de Merari García

“Me pongo a checar todo empiezo a ver detalle, por detalle, a ver qué podía ver, identifico la maleta de mi hermana. Pero igual yo pensaba, pues igual mucha gente puede tener esa maleta, mucha gente puede tener ese par de zapatos, pero igual no quiero pensar mal ni nada”, explica la hermana buscadora de Merari.

Las sospechas de que la joven estuvo en el rancho Izaguirre, crecieron cuando en la transmisión en vivo vieron una biblia parecida a la de ella: “Casi al finalizar la muchacha que estaba transmitiendo, se mete a la cocina del mismo rancho de ahí, se encuentra un altar de San Judas, voy viendo que la biblia que estaba ahí es una biblia que mi mamá le había dado”, relata la hermana buscadora de Merari.

Merari García de 19 años de edad de Zapopan, #Jalisco, desapareció el 20 de mayo de 2024, cuando emprendió un viaje a una cita de trabajo.



Ahora su familia asegura haber visto objetos que podrían ser de la joven en el llamado 'rancho del exterminio' en #Teuchitlán@pacoguizar3… pic.twitter.com/kSX5XwOliP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 19, 2025

Fotos que encendieron las alarmas en su familia

Con esos indicios, hicieron retrospección, cayeron en cuenta que Merari pudo presentir el peligro el día de su desaparición, porque en su cuenta de Facebook publicó fotos donde aparece su maleta y sus tenis.

“Si me imagino que para esto ha de haber sentido algo, yo me imagino que quiso disimular haciendo que se tomaba fotos de sus piernas, pero salían los tenis”, dice su hermana de Merari.

Hoy los familiares de Merari esperan que le permitan tener acceso al cotejo de las prendas encontradas en el rancho para verificar si son las prendas de su familiar.

Hay sentimientos encontrados, quisieran que los tenis, la maleta y la biblia vistos en el rancho no fueran de Merari para seguir buscando con la esperanza de encontrarla aún con vida

“Intento pensar que mi hermana ha sobrevivido y mientras no nos den pruebas, no nos den el cuerpo de mi hermana y no nos den ningún resultado, pues no la vamos a dejar de buscar”, expreso la hermana buscadora.