Crisis eléctrica en Cuba: Millones sin luz y afectados por el huracán Óscar

Millones de cubanos permanecen sin luz desde hace cuatro días, enfrentando una crisis eléctrica sin precedentes ante el azote del huracán “Oscar”. Pese a que algunos ciudadanos cuentan con el servicio de forma intermitente, otros ni siquiera tienen esa opción. Las autoridades del país han confirmado el colapso de la red eléctrica, pero no han informado cómo ni cuándo se restablecerá el suministro.

Hambre y represión en Cuba: La crisis se agrava

Este inconveniente ha sumado un nuevo problema a la vida de los habitantes, quienes ya lidian con la incertidumbre constante que caracteriza su día a día. Además de la falta de medicamentos, combustible y alimentos, lo poco que el gobierno proporciona en comida racionada se echa a perder, ya que no hay forma de conservarlo en buen estado. Una madre expresó su desesperación: “Claramente, no tenemos gas, no tenemos corriente… todo se echa a perder. Lo que hay en el refrigerador se descompone”. Testimonios como este son el duro reflejo de la desesperación que sienten muchas familias.

Ante esta situación, algunos ciudadanos han salido a protestar, pero el presidente Miguel Díaz-Canel no tardó en condenar las manifestaciones y amenazar a la población: “Todos serán procesados como corresponde y con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias”, afirmó.

El huracán “Oscar” expone la catástrofe humanitaria en Cuba

A estos problemas se suma la llegada del huracán “Oscar”, que alcanzó la isla como un fenómeno de categoría uno. Aunque se espera que su fuerza disminuya a medida que avance, las lluvias y vientos continuarán afectando a los cubanos en medio del apagón generalizado, dejándolos completamente indefensos.

Las autoridades han cancelado las clases y trabajos en industrias no esenciales hasta el miércoles; sin embargo, ni los ciudadanos ni las autoridades tienen certeza de si para esa fecha contarán al menos con el servicio básico de electricidad. “Lo que nos interesa es tener la corriente, no la explicación que nos puedan dar”, concluyen los afectados ante una crisis que parece no tener fin.