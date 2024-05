¡Exige justicia! Imprudencia provocó muerte de dos perros; voluntaria que fue atropellada con mascotas pide castigo al responsable

Mariana Rubio, está viva de milagro. La mañana del pasado 12 de mayo, esta joven voluntaria en un centro de rescate de animales, paseaba a siete de sus perros por el boulevard las Américas de Playa del Carmen, cuando de pronto, ella y sus mascotas fueron arrollados de manera brutal por un vehículo fuera de control, provocando muerte y lesiones.

¿Cómo sucedió este terrible accidente?

En entrevista con Azteca Noticias, la joven detalló cómo fue el momento en el que por culpa de un irresponsable se perdieron dos valiosas vidas. Explicó que una persona en estado de ebriedad, en su intento de escapar de la justicia, terminó por impactarlos.

“Ya había chocado contra un taxi y arremete contra un segundo. Intentando escapar de sus responsabilidades, arremete directamente con nosotros, aunque nos vio”, detalló la voluntaria.

Mariana sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo, pero dos de sus mascotas perdieron la vida en el lugar de los hechos, y una más, resultó herida.

“Aunque la gente me diga que agradezca que estoy viva, yo no puedo agradecer lo que pasó, no puedo agradecer la situación que pasó, mis dos perritas están muertas”, añadió.

| Pexels

En las imágenes registradas por una cámara de seguridad se puede observar el momento en que el presunto responsable identificado como Samuel ‘N', apenas podía sostenerse en pie cuando fue detenido por agentes municipales.

También se aprecia cómo quedo la camioneta que conducía, así como los daños que provocó al taxi y en la fachada de una vivienda contra la cual también se estrelló antes de arrollar a Mariana y a sus perritos.

La joven voluntaria ha tenido que costear todos los gastos médicos y veterinarios derivados del incidente; sin embargo, solo pide justicia para ‘ekk’ y ‘Yoda’, dos perritas inocentes que fueron salvadas de vivir en las calles solo para terminar sus días víctimas de un acto de imprudencia criminal.