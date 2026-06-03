“Si fallece, le avisan": Respuesta de trabajadora del IMSS en Puebla desata indignación

El Hospital Carmen Serdán Alatriste '36' del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Puebla, se encuentra en el 'ojo del huracán' después de que una trabajadora causara indignación y polémica tras su respuesta sobre el estado de salud de una paciente.

La respuesta de una trabajadora del IMSS en Puebla que desató la indignación de una familia

En imágenes registradas por un derechohabiente y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por la actitud de la enfermera, se observa que, tras ser cuestionada por no dar información actualizada de un paciente, se limita a responder que, si el enfermo "fallece, le avisarán (al familiar) para la acta de defunción".

Esta delicada respuesta provocó molestia con el hombre que preguntaba por su esposa y, al responderle a la trabajadora que espera que no le toque pasar por esa situación, ella continuó con su agresión y le explicó que, para su fortuna, tenía el recurso suficiente para no pasar por esa situación.

"Viene con hemorragia, viene vaciándose, ya lleva ocho horas. No sé si ya se murió, si está viva, nada"; detalló el familiar desesperado por su paciente.

A lo que la enfermera respondió: "Si ya falleciera, se le avisaría para su certificado de defunción". Tras ser criticada por su falta de empatía, la trabajadora respondió que "gracias a Dios, tiene el recurso".

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🤬❌ "Si ya falleció, le avisarán para el certificado de defunción", fue la respuesta de una trabajadora del Hospital Carmen Serdán Alatriste (San Alejandro), luego de que un hombre pidiera el estado de salud de su esposa tras ocho horas sin saber nada de ella.



Aquí la… pic.twitter.com/OGMYHtG7hA — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) June 3, 2026

La molestia del familiar no se centraba únicamente en la respuesta que recibió, sino en las horas de incertidumbre que vivió sin tener información sobre el estado de salud de su esposa.

Según relató, durante más de ocho horas nadie pudo confirmarle si la paciente seguía estable, si continuaba recibiendo atención médica o si había sufrido alguna complicación; para él, una simple llamada o una actualización habría sido suficiente para disminuir la angustia.

La falta de información y la respuesta que recibió terminaron por aumentar la desesperación de una familia que únicamente buscaba saber si su ser querido seguía con vida.

¿Cuál fue la postura del IMSS de Puebla tras polémica respuesta?

Tras la difusión del video y la ola de reacciones que provocó en redes sociales, el IMSS de Puebla fijó una postura oficial sobre lo ocurrido en el Hospital General Regional No. 36 “Carmen Serdán”. A través de un comunicado, la institución señaló que la atención digna, empática y respetuosa hacia los pacientes y sus familiares es una obligación que debe cumplirse en todo momento por parte del personal.

El Instituto aclaró que las expresiones atribuidas a la trabajadora no reflejan los principios ni los valores con los que opera la institución. Además, informó que personal del IMSS ya estableció contacto con el familiar involucrado para brindarle atención y seguimiento al caso.

La dependencia también indicó que se iniciaron los procedimientos correspondientes para analizar lo ocurrido y determinar las medidas que procedan conforme a la normatividad interna y al Contrato Colectivo de Trabajo.