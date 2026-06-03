¿Necesitas licencia para conducir? Estas unidades móviles llegarán a municipios del Edomex

Miles de automovilistas del Estado de México tendrán una nueva oportunidad para tramitar o renovar su licencia de conducir y sin la necesidad de trasladarse largas distancias en municipios del Edomex.

Las autoridades locales anunciaron que Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, continuarán recorriendo distintos municipios mexiquenses, acercando servicios gubernamentales a la población, incluyendo el trámite de licencias para conducir La iniciativa busca facilitar el acceso a documentos oficiales y reducir tiempos de espera para los ciudadanos, especialmente en comunidades donde no existen módulos permanentes de atención.

¿Qué son las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social?

Las Caravanas Itinerantes son un programa impulsado por el Gobierno del Estado de México, que reúne diversos servicios públicos en unidades móviles que visitan distintos municipios del Estado de México.

Entre los trámites disponibles se encuentran servicios relacionados con el registro civil, asesoría jurídica, regularización de propiedades, además de la expedición de licencias de conducir para vehículos particulares y de servicio público. Las autoridades invitan a los ciudadanos a consultar el calendario oficial para conocer las fechas y sedes donde estarán instaladas las unidades móviles.

¿Que se necesita para tramitar la licencia de conducir en Edomex?

La licencia de conducir es un documento oficial personal e intransferible que autoriza a una persona a operar un vehículo automotor en la vía pública, el tipo de licencia dependerá de la categoría del vehículo que se conducirá, ya sea de uso particular o de servicio público.

Antes de acudir al módulo, los interesados pueden generar su Formato Universal de Pago a través del portal oficial de la Secretaría de finanzas del Estado de México.

Es importante considerar que, una vez realizado el pago en línea, la acreditación puede tardar entre 24 y 72 horas, sin embargo, quienes obtengan el formato directamente en los módulos de licencias, podrán realizar el pago y obtener la validación el mismo día.

¿Cuáles son los costos de la licencia en el Estado de México?

Los costos varían dependiendo de la vigencia y del tipo de licencias solicitada. Las autoridades recomiendan, verificar las tarifas actualizadas directamente en los portales oficiales, antes de acudir a realizar el trámite.

Asimismo, se debe presentar la documentación requerida, que generalmente incluye identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y comprobante de pago.

¿Por qué son tan importantes estas unidades móviles?

Las Caravanas Itinerantes buscan acercar servicios esenciales a la ciudadanía, evitando traslados largos y reduciendo gastos para los usuarios en el Estado de México.

Para muchos habitantes, estas unidades representan la alternativa rápida y accesible para mantener vigente su licencia de conducir y cumplir con los requisitos legales para circular.

