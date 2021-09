INAI suspende plazos para interponer recursos de revisión

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordó por unanimidad suspender plazos y términos para la atención de solicitudes e interposición de recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

La suspensión de plazos para la atención de los recursos de revisión inició el 13, 14, 15, 17, 20 y 21 de septiembre y continuará los días 23 y 24 de septiembre, debido a la migración del sistema Infomex al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISA 2.0).

En sesión virtual, el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford precisó que la ampliación de plazos y términos aplicará solo para las más de 46 mil solicitudes que se estaban en trámite en el sistema Infomex, antes del 13 de septiembre, ya que se presentaron problemas cuando fueron migradas al SISA 2.0.

“Tuvimos problemas porque la migración que se hizo no trajo todas las solicitudes con todos sus caracteres para tener perfectamente el estatus en que se encontraba o se encuentra cada una de ellas. Por eso, hemos recibido y con razón, algunas o varias quejas, vía redes, de que los sujetos obligados o los solicitantes no encuentran una solicitud que ingresaron, antes del 13, porque la migración no se dio de forma exitosa”.

Agregó que para no afectar los derechos de las personas que presentaron estas solicitudes de recursos de revisión y dado que aún se lleva a cabo el proceso de migración de todos estos requerimientos, en coordinación con las áreas de informáticas de los estados, se determinó suspender plazos y términos, para las peticiones de información y la eventual interposición de recursos de revisión.

INAI indica que hackeo a plataforma no comprometió información

El pasado lunes se registró un hackeo a la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual provino del extranjero y se trata de un malware similar al usado para la minería de criptomonedas y que se erradicó de inmediato.

“Los ataques que sufrió la plataforma el día de ayer y también el día de hoy en ningún momento estuvieron activos y no comprometieron de ninguna forma la información que contiene la Plataforma Nacional de Transparencia”, declaró el comisionado del INAI, Oscar Guerra.

