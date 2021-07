¿Cómo se tramita la incapacidad por Covid-19 en el IMSS?

Si diste positivo a Covid-19 y necesitas tramitar tu incapacidad para el trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esto es lo que debes hacer para ello.

El Instituto Mexicano del Seguro Social permite desde que inició la pandemia, en marzo de 2020, que todos sus cuentahabientes afectados por la enfermedad puedan tramitar su incapacidad en línea.

Este trámite se puede realizar en la págna Permiso COVID-19 o la app IMSS DIGITAL, además brinda a aquellos que creen tener síntomas, la posibilidad de responder a un cuestionario para acceder a una prueba.

Si las respuestas identifican un posible caso, se te enviará al Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) para que recibas valoración médica.

En caso de que acudas al MARSS y te realizan una prueba de laboratorio, ingresa a la plataforma Cuestionario COVID-19 para recibir tu permiso inicial COVID-19 en espera del resultado.

Si realizaste tu prueba en un laboratorio con convenio ingresa a la plataforma para recibir tu permiso inicial en espera del resultado.

Si cuentas con un resultado positivo en tu prueba de “Detección cualitativa de Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)", tienes tres días naturales posteriores a la entrega de resultados para realizar tu solicitud de Permiso o incapacidad.

¿Qué documentos llevar junto a tu prueba Covid-19?

Identificación oficial vigente: Credencial para votar expedida por el INE o IFE; Pasaporte expedido por la SRE. Deberás cargar la imagen completa del documento por ambos lados y legible.

En caso de asegurados extranjeros deberán identificarse con su pasaporte vigente acompañado de cualquiera de los siguientes documentos vigentes: Visa de Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Visa de residencia temporal con permiso para realizar actividades remuneradas. Visa de residente temporal estudiante con permiso para realizar actividades remuneradas. Visa de residencia permanente.



Estado de cuenta bancario que incluya la cuenta CLABE: Debe de contener el nombre del solicitante, la cuenta CLABE interbancaria a 18 dígitos numerales, el documento no podrá ser mayor a tres meses.(Sólo envía la hoja frontal donde se encuentran los datos, no es necesario que envíes todas las páginas).

Fotografía de frente con luz suficiente: bien enfocada que coincida con la identificación oficial. (No se aceptará fotografías de otra fotografía o identificación).

Si notas que tu salud se deteriora, durante el tiempo de descanso o una vez concluido el permiso, acude inmediatamente a tu unidad médica para que te brinden la atención necesaria. No olvides cargar y verifica que los cuatro documentos cumplen con los requisitos, si no es así o falta uno de ellos tu solicitud no será procedente.

