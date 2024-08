VIDEO: Incendio arrasa con áreas forestales y amenazan favelas de Río de Janeiro en Brasil

Um incêndio atingiu uma área de difícil acesso no Morro do Cantagalo, na Zona Sul do Rio, e a fumaça se espalha por ruas de Copacabana. Os bombeiros atenderam três pessoas. Quatro imóveis foram destruídos pelo fogo, e ruas foram interditadas. Pedras deslizaram da encosta e caíram… pic.twitter.com/KzpbTf5OsX