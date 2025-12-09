VIDEO: Así se ve el fuerte incendio que consumió fábrica de colchones en Ixtapaluca, Edomex

¡Última hora! La noche de este 8 de diciembre se registró un fuerte incendio en una fábrica de la colonia Centro, en 2 de abril y José María Morelos en Ixtapaluca, al oriente del Estado de México (Edomex).

Unidades de emergencia y bomberos trabajan en el sitio, por lo que se pide evitar la zona. Hasta el momento, el fuego no ha podido ser controlado.

Se incendia fábrica de textiles en zona centro de Ixtapaluca. En el sitio se encuentra Protección Civil y Bomberos laborando para tratar de controlar el incendio. pic.twitter.com/OGKgvqbveC — NuestroAntiguoIxtapalucaChalco (@IxtapalucaAntes) December 9, 2025

¿Qué provocó el incendio en Ixtapaluca hoy?

Primeros reportes señalan que las llamas iniciaron en una fábrica de textiles y colchones ubicada sobre la calle José María Morelos. Algunas versiones preliminares indican que, instantes antes de que comenzara el fuego, se habría escuchado la explosión de pirotecnia cerca de la zona.

También se menciona la posibilidad de que un globo de cantoya haya caído en la zona y detonado el fuego, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Por ahora, se desconoce la magnitud de los daños y no hay información oficial sobre personas lesionadas. No obstante, el incendio es visible desde varios kilómetros a la distancia.

Varias calles tuvieron que ser cerradas para permitir el paso de patrullas estatales, pipas de agua y bomberos, por lo que se pide tomar precauciones y ceder el paso.